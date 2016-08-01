قدیمی ترین کاروان پیاده رضوی روز ولادت حضرت معصومه به مشهد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی موسوی مسئول پژوهش کاروان پیاده هیات الرضا(ع) شهرستان بافق یزد اظهار کرد: این کاروان امسال برای بیست و چهارمین سال پیاپی از شهرستان بافق یزد حرکت خود را آغاز کرده و در ایام ولادت امام رضا(ع) و دهه کرامت به مشهدالرضا(ع) می رسند.

مسئول پژوهش کاروان پیاده هیات الرضا(ع) شهرستان بافق یزد افزود: کاروان پیاده هیات الرضا(ع) شهرستان بافق حرکت خود را از ۱۸ تیرماه گذشته آغاز کرد و در روز ولادت حضرت معصومه(س) به حرم مطهر حضرت رضا(ع) می رسند. این کاروان هم اکنون در ۹۰ کیلومتری مشهد در منطقه روستای گرماب قرار دارند و تا سه روز دیگر به مشهدالرضا(ع) می رسند.

وی با اشاره به حضور ۱۶۰ زائر در این کاروان پیاده بیان کرد: زائران این کاروان هر سال تغییر می کنند و امسال نیز زائران زیارت اولی کاروان پیاده هیات الرضا بافق را همراهی می کنند.

مسئول پژوهش کاروان پیاده هیات الرضا (ع) شهرستان بافق یزد خاطرنشان کرد: این کاروان هر سال به نام یکی از ائمه گذاشته می شود و امسال به نام حضرت ابوالفضل(ع) نامیده شده است.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی در طول این مسیر گفت: جزء خوانی قرآن کریم، قرائت دعای عهد و زیارت عاشورا از جمله برنامه هایی است که در طول این مسیر داریم. سخنرانی، جلسه های معرفتی در بین اقامه نمازهای ظهر و عصر، مغرب و عشاء، بیان احکام، بحث های اخلاقی و پاسخ به سوالات شرعی بخش دیگری از برنامه هایی فرهنگی است که در طول این مسیر در نظر گرفته شده است.

موسوی ادامه داد: با توجه به گستردگی شبکه های مجازی یکی از اقدامات مهمی که توسط زوار پیاده این کاروان صورت گرفته است کنار گذاشتن این دنیای مجازی در طول این سفر است تا با فراغت بال و ذهن خود را به دریای عظیم معرفتی این سفر معنوی متصل کنند.

وی اصلی ترین هدف این حرکت معنوی را شناخت معرفتی اهل بیت(ع) عنوان کرد و افزود: همانطور که مرجع عالیقدر جهان اسلامی آیت الله مکارم شیرازی فرمودند که کاروان های پیاده را تنها یک پیاده روی ساده ندانید بلکه این کاروان ها دانشگاه سیار هستند، ما نیز تلاش کرده ایم تا زوار این کاروان با بحث های معرفتی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

مسئول پژوهش کاروان پیاده هیات الرضا(ع) شهرستان بافق یزد ادامه داد: به همین منظور تمام مسیر حرکت حضرت رضا(ع) از مدینه تا مرو به صورت کامل مورد تحقیق قرار گرفته است تا جایی که حتی به سوره هایی که حضرت در نمازهای خود در این مسیر تلاوت کرده اند نیز توجه شده است.

یادآوری می شود؛ این کاروان قدیمی ترین کاروان پیاده روی بارگاه رضوی است.