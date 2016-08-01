قیمت خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت هر خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

این مصوبه هفته گذشته به تایید دولت رسید.

شرکت مخابرات استان تهران در این باره اعلام کرد: از ابتدای مرداد ماه سال جاری هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت به مبلغ ۲ میلیون ریال محاسبه می شود.

متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت نام به ازای هر خط، باید مبلغ یک میلیون ریال پرداخت کنند و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی ۳۶ ماه پس از راه اندازی خط، از قبوض مشترک دریافت می شود.