۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

مخابرات اعلام کرد:

قیمت خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان شد

شرکت مخابرات استان تهران، قیمت هر خط تلفن ثابت را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت هر خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

این مصوبه هفته گذشته به تایید دولت رسید.

شرکت مخابرات استان تهران در این باره اعلام کرد: از ابتدای مرداد ماه سال جاری هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت به مبلغ ۲ میلیون ریال محاسبه می شود.

متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت نام به ازای هر خط، باید مبلغ یک میلیون ریال پرداخت کنند و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی ۳۶ ماه پس از راه اندازی خط، از قبوض مشترک دریافت می شود.

    • ناشناس ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      اقای روحانی ۲۰۰ هزار تومان چند برابر ۵۰ هزار نومان است؟؟
    • ابلت ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      تا جایی که میشه گران کنید هر کاری می خواید سر مردم بیارید یک دفعه هم دیگه رای نمی دهیم

