شهرداران استان قزوین بافتهای تاریخی را احیا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شهرداران استان به ریاست منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در سالن باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این نشست گفت: در آستانه سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان باید میزبان شایسته ای باشیم و شهرها را برای استقبال آماده کنیم.

وی افزود: سفر کاروان تدبیر و امید فرصتی برای سرعت بخشیدن به توسعه استان است و شهرداران هم باید برای دریافت مجوز طرح های مهم برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: قراراست جلساتی درنهاد ریاست جمهوری برگزار شود ونمایندگان رئیس جمهور هم به استان سفر کرده اند و ما نیز باید به دور از تشریفات برای میزبانی شایسته و آماده سازی شهرها اقدام کنیم.

وی یادآورشد: از هزینه های اضافی باید خودداری کنیم اما فضاسازی مناسب ضروری است تا در شان میهمان بتوانیم پذیرای هیئت دولت باشیم.

پروژه های آماده افتتاح در هفته دولت اعلام شود

حبیبی گفت: در آستانه هفته دولت لازم است پروژه های تاثیرگذار و آماده افتتاح فهرست برداری شده و به مردم اعلام شود هر چندمنابع مالی محدود است امابا مدیریت بهینه بایدبااولویت بندی برای جذب سرمایه گذاری ومنابع مالی بخش خصوصی هم اقدام کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد:خوشبختانه بیشتر شهرهای استان ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری دارند و اگر بتوانیم برنامه ریزی مدونی داشته باشیم واین ظرفیت ها را معرفی کنیم می توانیم منابع جدید مالی را شناسایی و جذب کنیم.

وی اضافه کرد:هماهنگی شوراها و شهرداری و شناسایی منابع جدید میتواند اجرای طرحهای عمرانی و رفاهی شهری راتسریع و رضایت مردم را جلب کند.

ساماندهی شبکه حمل و نقل درون شهری ضروری است

حبیبی با اشاره به افزایش سوانح درون شهری اظهارداشت: با توجه به افزایش سوانح درون شهری باید نسبت به ساماندهی عبور و مرور شهری و اصلاح نقاط حادثه خیز اقدام شود که در این راستا نوسازی ناوگان هم مهم است.

وی بیان کرد: اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی بایددر اولویت برنامه های شهرداران قرار گیرد و با همکاری سایر دستگاهها برنامه ریزی منظمی برای اجرای طرح ها در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین اضافه کرد: احداث بازارچه های درون شهری با عرضه محصولات بومی می تواند به ایجاد اشتغال کمک کند که در این زمینه کمیته امداد آماده همکاری همه جانبه است.

حبیبی گفت: آثاری از رونق مسکن در استان مشاهده می شود و با افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات مسکن امیدواریم اشتغال این بخش فعال شود و بتوانیم درتعهد ۲۰ هزار شغل استان هم سهم خود را ادا کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین در ادامه بیان کرد: در طرح جدید برای خرید ۱۲۰ میلیون تومان و ساخت ۱۳۰ میلیون تومان وام کم بهره داده می شود که این طرح می تواند زمینه ساز رونق بخش مسکن باشد.

وی گفت: شهرداری ها با اجرای طرح های عمرانی و توسعه ساخت و ساز و جذب سرمایه گذاری جدید می توانند حداقل ۱۲ هزار شغل ایجاد کنند که به کاهش بیکاری کمک خواهد کرد.

حبیبی اظهارداشت: ۱۴۰۰ هکتار بافت تاریخی و فرسوده در استان وجود دارد که با ساماندهی مناسب میتوان ظرفیت خوبی برای جذب گردشگر ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: با فعال شدن ستاد بازآفرینی محلات قدیمی و بافت های فرسوده می توان ساکنان قبلی را به محل بازگرداند و به رونق گردشگری هم کمک کرد.

تعامل شهرداران با رسانه ها بیشتر شود

حبیبی از شهرداران خواست با ارتباط بیشتر با رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی از خدمات انجام شده اقدام کنند و مردم را در جریان کارهای انجام شده قرار دهند.