پورآذری درباره تولید و اجرای کنسرت- نمایش «آواز کرک» به خبرنگار مهر گفت: به دعوت سهند شکرزاده که آهنگساز، تنظیم کننده قطعات، سرپرست و رهبر گروه موسیقی کنسرت - نمایش «آواز کرک» است به شیراز دعوت شدم. این کنسرت نمایشی بر اساس طرحی از سعید خوش‌شانس از نویسندگان جوان شیراز شکل گرفته است.

وی ادامه داد: قرار است به همراه اجرای موسیقی، قطعاتی نمایشی نیز توسط گروه کرال کنسرت، اجرا شود. قطعات نمایشی حال و هوایی از قطعات موسیقی این کنسرت نمایش دارند و در عین حال داستانی را روایت می‌کنند. در تم موسیقی‌ها نیز موسیقی سنتی وجود دارد ولی در شکل ارائه آن ساختارشکنی شده تا فضایی جدید را ارائه دهند.



سرپرست گروه تئاتر «پاپتی‌ها» اظهار کرد: فکر می کنم اجرای این کنسرت - نمایش، کاری است که کمتر انجام شده و من با چنین کاری تا به حال برخورد نکرده بودم، از این رو برایم جذاب است. اگر بتوانیم قطعات موسیقی و قطعات نمایشی را به درستی تنظیم کنیم، این کنسرت - نمایش می‌تواند حال و هوای یک اپرای ایرانی را داشته باشد.



پورآذری درباره حضور عوامل گروه «پاپتی‌ها» در تولید و اجرای کنسرت نمایشی «آواز کرک»، گفت: در این کنسرت نمایشی تقریبا ۲۵ نفر حضور دارند که ۱۳ نفر آنها اعضای گروه کرال کنسرت هستند که قطعات نمایشی را هم بازی می‌کنند. مجتبی عسگری نیز خواننده تک‌خوان این اثر است. از گروه تئاتر «پاپتی‌ها» نیز سحر صبا به گروه اضافه می‌شود.

این کارگردان تئاتر ایران درباره زمان و مکان اجرای «آواز کرک»، افزود: قرار است این اثر را روزهای ۱۷ و ۱۸ مردادماه، ساعت ۲۰ در تالار حافظ شهر شیراز روی صحنه ببریم.

وی درباره احتمال اجرای این اثر در تهران نیز یادآور شد: فعلا قرار است در شیراز این اثر را اجرا کنیم و باید ببینیم که بازخورد مخاطبان چگونه خواهد بود. شاید در صورت مناسب بودن شرایط برای اجرای آن در تهران نیز اقدام کنیم.