۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

ارتقاء رتبه کشور در تامین فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۳۰

کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارتقاء رتبه کشور در بخش تامین فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۳۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۴۰ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه که به بحث و بررسی پیرامون وضعیت «اقتصاد دانش بنیان در کشور» اختصاص داشت، طی گزارشی سیاست‌های کلی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم توسعه بررسی شد.

در این گزارش با اشاره به ارتقاء رتبه کشورمان در بخش تامین فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۳۰ در بازه زمانی ۱۳۹۱ش (۲۰۱۲ میلادی) تا ۱۳۹۴ش ( ۲۰۱۵) تاثیر مولفه‌هایی مانند مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، رقابت‌پذیری در اقتصاد و نظام ثبت فرآورده (patent) در این روند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، اعضا کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن می توان به تدوین راهبردهای کلان به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواری از طریق از میان بردن زمینه‌های ایجاد فساد، دستیابی به شاخص‌های مرتبط در بخش‌های مختلف اقتصادبه منظور پیشبرد روند اقتصاد دانش بنیان، ایجاد حس رقابت درمیان فعالان این بخش، توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور در بخش فناوری‌های پیشرفته و خروج اقتصاد دانش بنیان از انحصار دولت اشاره کرد.

زهرا سیفی

