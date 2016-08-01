به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاع الدینی در جلسه دستور العمل صدور، تجزیه، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربردی نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی که صبح دوشنبه در سالن جلسات سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: نظارت بر سلامت محصولات باغی، زراعی، خام زارعی، گلخانه ای و قارچ خوراکی جدی تر می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید، نظارت و نشان گذاری در محصولات با جدیت بیشتری دنبال می شود، افزود: در اغلب کشورهای جهان تنها یک دستگاه به کیفیت و سلامت محصولات نظارت دارد اما در کشور جمهوری اسلامی ایران این مهم توسط سه دستگاه اجرایی می شود.

مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهادکشاورزی خاطر نشان کرد: خوشبختانه دستگاه ها با تعامل بیشتر اقدام به تولید و عرضه محصولات می کنند.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد مسئول نمونه برداری و نظارت بر محصولات در بازار و وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید محصولات و نظارت بر آلاینده های مواد غذایی است.

شجاع الدینی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد ارزیابی نمونه برداری و کنترل محصولات عرضه شده در بازار را بر عهده دارد.

ظرفیت بخش خصوصی در تولید محصول کشاورزی سالم بکارگیری شود

وی با بیان اینکه باید به جایی برسیم که همانند سایر کشورهای جهان، دولت تنها نقش نظارت و تولی گری در امور را داشته باشد، گفت: بر این اساس بخش خصوصی می تواند به تولید بر اساس استاندارد ها بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه بازرسی، نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه باید توسط شرکت های خصوصی انجام شود، بیان کرد: با بهره گیری از فناوری اطلاعات ضریب دقت و سرعت تولید و نظارت افزایش پیدا می کند.

مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهادکشاورزی، انجام امور وزارت جهاد کشاورزی در بستر فناوری اطلاعات را از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: عرضه محصول با کیفیت بهتر از دیگر اقدامات وزارت جهادکشاورزی محسوب می شود.