تامین۹۹درصد نیازهای بیمارستانی کهگیلویه وبویراحمد توسط انتقال خون

به گزارش خبرنگار مهر، رستم حسن زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه ۹۹ درصدنیازهای بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد توسط انتقال خوب تأمین می شود، افزود: بیش از۹۰رصد اهدا کننده گان خون در استان را مردان تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: سازمان انتقال خون استان موفق به کسب گواهینامه بین المللی کیفیت شده است.

حسن زاده همچنین اظهار کرد: ساخت ساختمان جدید سازمان انتقال خون در یاسوج با پیشرفت ۳۰ درصدی در حال انجام است.

حسن زاده عنوان کرد: برای احداث ساختمان جدید انتقال خون ۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است، گفت: این ساختمان در زیربنای ۳۰۰ متر احداث خواهد شد.

حسن زاده بیان کرد: طی دو سال اخیر بهسازی وتعمیر اساسی در مراکز انتقال خون استان صورت گرفته است.