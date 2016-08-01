  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

مدیرکل سازمان اتتقال خون استان عنوان کرد:

تامین۹۹درصد نیازهای بیمارستانی کهگیلویه وبویراحمد توسط انتقال خون

تامین۹۹درصد نیازهای بیمارستانی کهگیلویه وبویراحمد توسط انتقال خون

یاسوج- مدیرکل انتقال خون کهگیلویه وبویراحمد گفت:۹۹درصد نیازهای بیمارستانی استان توسط انتقال خون استان تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم حسن زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه ۹۹ درصدنیازهای بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد توسط انتقال خوب تأمین می شود، افزود: بیش از۹۰رصد اهدا کننده گان خون در استان را مردان تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: سازمان انتقال خون استان موفق به کسب گواهینامه بین المللی کیفیت شده است.

حسن زاده همچنین اظهار کرد: ساخت ساختمان جدید سازمان انتقال خون در یاسوج با پیشرفت ۳۰ درصدی در حال انجام است.

حسن زاده عنوان کرد: برای احداث ساختمان جدید انتقال خون ۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است، گفت: این ساختمان در زیربنای ۳۰۰ متر احداث خواهد شد.

حسن زاده بیان کرد: طی دو سال اخیر بهسازی وتعمیر اساسی در مراکز انتقال خون استان صورت گرفته است.

کد مطلب 3728785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها