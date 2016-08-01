جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» در کرمانشاه برگزار می شود

علیرضا مرادی بیستونی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره منطقه ای «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» به میزبانی استان کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: در این جشنواره که دوم تا چهارم شهریور ۹۵ برگزار می شود استان کرمانشاه میزبان استان های منطقه سه کشور شامل ایلام، کردستان و همدان است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، محل برگزاری این نمایشگاه را محل دائمی نمایشگاه های بین المللی واقع در پارک شاهد اعلام کرد و گفت: ۴ غرفه در این نمایشگاه دایر شده و به هر استان یک غرفه ۱۰۰ متری اختصاص داده می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: غذاهای محلی بخشی از فرهنگ هر استان را تشکیل می دهند که به نوعی جاذبه گردشگری نیز محسوب شده و بسیاری از گردشگران و توریستان به دنبال غذاهای سنتی، بومی و محلی مناطق هدف گردشگری خود هستند.

بیستونی افزود: این جشنواره با توجه به ویژگی های ذکر شده می تواند نقش موثری در جذب گردشگران به استان کرمانشاه داشته باشد.

وی غذاهای بومی را نوعی برند برای هر منطقه برشمرد و گفت: مردم استان کرمانشاه از دیرباز در پخت غذاهای محلی خوشمزه شهره بوده اند و این جشنواره نیز فرصتی برای معرفی این توانمندی ها و غذاهای محلی کرمانشاهی است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» در هشت منطقه از کشور برگزار می شود و استان کرمانشاه میزبان استان های منطقه سه، شامل ایلام، کردستان و همدان است.