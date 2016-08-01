به گزارش خبرنگار مهر، مهناز احمدی صبح دوشنبه در حاشیه آزمون جشنواره مهارت‌های هنری کاردانش دانش‌آموزان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در کل کشور در اقدام مشترک با وزارت بهداشت موضوع آموزش بلوغ جنسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به دلیل بلوغ زودهنگام جنسی دختران آموزش‌هایی که پیش از این در دوره راهنمایی ارائه می‌شد به سال ششم ابتدایی انتقال یافته و مدرسه مکلف به ارائه آموزش‌ها است.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص نحوه مقابله آموزش‌وپرورش با آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های متنوعی از سوی بخش‌های مختلف وزارت از جمله دفتر کاهش آسیب‌های اجتماعی و یا دفتر مشاوره ارائه می‌شود.

احمدی تأکید کرد: تلاش دفتر امور بانوان نیز هماهنگی برنامه‌ها و استفاده بهینه از امکانات است با این وجود در صورتی که امکانات بیشتری در اختیار ما قرار گیرد به مراتب بهتر عمل می‌کنیم.

وی با اذعان به وجود ۱۳ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون نفر نیروی کار اضافه کرد: به همراه والدین آموزش‌وپرورش با یک جمعیت ۴۰ میلیون نفری در کشور مواجه است و با برخورداری از امکانات و نیروی متخصص می‌تواند اقدامات قابل‌توجهی برای کاهش آسیب پیاده کند.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش‌وپرورش متذکر شد: در کاهش آسیب‌های اجتماعی امر آگاه‌سازی اهمیت ویژه دارد و اغلب آسیب‌دیده‌ها اذعان می‌کنند که اگر اطلاعات لازم داشتند به سراغ آسیب نمی‌رفتند.

احمدی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص اینکه مهم‌ترین آسیب متوجه دانش‌آموزان چیست، ادامه داد: تلاش ما آموزش و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان دختر و پسر از عواقب اعتیاد است.

آموزش حقوق و تکالیف در ۱۵ استان

وی تصریح کرد: دز این خصوص مهارت‌های مختلفی که بخشی از سوی یونسکو و سایر مجامع بین‌المللی مطرح شده از جمله مهارت‌های نه گفتن، کنترل خشم، ارتباط مفید و مؤثر و حل مسئله در دستور کار است.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش‌وپرورش افزود: در حوزه آسیب‌های والدین به دنبال بهبود روابط والدین با فرزندان هستیم و به تجربه اثبات شده اگر خانواده بداند نحوه برخورد با فرزند چیست بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

احمدی به ضرورت ایجاد ارتباط تنگاتنگ عاطفی در بین اعضای خانواده‌ها تأکید کرد و بیان داشت: در بین مربیان نیز آموزش حقوق و تکالیف در دستور کار است و این طرح به صورت پایلوت در ۱۵ استان کشور اجرا شد.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح والدین، مربیان و خود دانش‌آموزان متوسطه نسبت به حقوق و تکالیف خود در اجتماع و روابط اجتماعی آموزش می‌بینند و در نظر داریم اجرای طرح در سایر استان‌ها نیز تسری یابد.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد آگاهی از حقوق و تکالیف در کاهش بسیاری از آسیب‌ها از جمله طلاق مؤثر باشد؛ چرا که طلاق در کشور به اپیدمی تبدیل شده و دلیل اصلی آن اطلاعات اندک از فرد مقابل و برخورد احساسی است.

احمدی همچنین در بهبود تعامل اولیا و مدرسه نیز متذکر شد: تمامی مدارس مطابق دستورالعمل ابلاغی موظف هستند خانواده‌ها را در برنامه‌های آموزشی دخالت داده و از نظرات آن ها استفاده کنند.