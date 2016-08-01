۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

احداث خانه‌های عالم عامل مهم درتوسعه فعالیت‌های فرهنگی ودینی است

زنجان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت:توجه به احداث خانه‌های عالم عامل مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی است و برای تحقق این امر تبلیغات اسلامی با جدیت پیگیر است.

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت خانه های عالم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: تعداد خانه های عالم  در مراکز روستایی بالای ۲۰۰ خانوار در شهرستان زنجان ۱۰ خانه عالم وجود دارد. 

وی با بیان اینکه  از این تعداد خانه عالم محوطه سازی دو خانه عالم  مشکل دارد و هشت مورد قابل بهره برداری است،  گفت: کمبود روحانی در خانه های عالم شهرستان زنجان وجود ندارد و  استقبال مردم از برنامه های دینی و فرهنگی روحانیون در خانه های عالم مطلوب است.

خسروی در خصوص توسعه خانه های عالم در استان زنجان، یاد آورشد: خانه عالم ظرفیت مهمی در راستای توسعه و گسترش کمی و کیفی برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است وتوجه به توسعه خانه عالم در دستور کار تبلیغات اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: وضعیت موجود خانه‌های عالم در استان زنجان نیاز به سازمانی دهی دارد.

خسروی تصریح کرد: توجه به احداث خانه‌های عالمعامل مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی است و برای تحقق این امر تبلیغات اسلامی با جدیت پیگیر است.

وی با بیان اینکه حضور روحانیان مستقر در روستاها موجب می‌شود تا مردم در روستاها کمتر دچار مشکلات در حوز ه فرهنگ دینی شوند، افزود:  ایجاد خانه عالم  با حضور روحانیون در روستاها دستاوردها و نتایج خوبی در زمینه توسعه فرهنگ دینی را دارد.

کد مطلب 3728795

