رييس مجلس پس از ترك جلسه علني به بيمارستان منتقل شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، حدود ساعت 50/10 صبح امروز پس از راي گيري مجلس درباره حقوقدان معرفي شده براي عضويت در شوراي نگهبان حجت الاسلام و المسلمين كروبي رياست نشست علني را به نايب رييس اول مجلس محمدرضا خاتمي واگذار و صحن را ترك كرد. اما در حاليكه خبرنگاران طبق روال روزهاي گذشته براي گفتگو با كروبي خروج او را از راهروي صحن انتظار مي كشيدند، تحركات غريبي را در راهرو مشاهده و دقايقي بعد خبرنگاران مطلع شدند كه حال كروبي به هم خورده است.

متعاقب آن تلاشهاي حراست مجلس وهيات رييسه براي انتقال رييس مجلس آغاز شد و دكتر نورالدين پيرموذن نماينده اردبيل كه متخصص بيماريهاي قلبي وعروق است كروبي را تحت معاينه قرار داد. پس از آن محمد رضا خاتمي نيز رياست نشست علني را به بهزاد نبوي واگذار و براي بررسي وضع جسماني رييس مجلس صحن را ترك كرد. سرانجام كروبي يك ربع بعد، حدود ساعت 5/11به بيمارستان منتقل شد.

حسين كروبي فرزند رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسشهاي مكرر خبرنگاران دليل كسالت رييس مجلس را پايين آمدن قند خون وي عنوان كرد. ساير كساني كه پس از انتقال كروبي به بيمارستان راهروي صحن را ترك مي كردند در پاسخ به سئوالات خبرنگاران حال وي را مساعد توصيف و مشكل وي را تنها افت فشارخون ذكر كردند.