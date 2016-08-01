۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

تحولات یمن؛

درگیری ارتش یمن با سعودیها در نجران/کشته شدن یک فرمانده سعودی

وقوع درگیری های شدید میان ارتش و نیروهای مردمی یمن با نظامیان سعودی در شهر مرزی «نجران» به کشته شدن شماری از سعودها از جمله یکی از فرماندهان آنها منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»، در جریان درگیری امروز نیروهای ارتش و مردمی یمن با نظامیان سعودی در شهر مرزی نجران، نیروهای یمنی موفق شدند دو تانک پیشرفته سعودیها را منهدم سازند و چندین نفر از آنها از جمله یک فرمانده را به هلاک برسانند.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری سعودیها از پیشرفته ترین تسلیحات خود در برابر ارتش و نیروهای مردمی یمن استفاده و تلاش کردند تا آنها را به عقب برانند.

از ابتدای حمله وحشیانه عربستان سعودی به یمن، منابع مختلف نظامی، از انهدام صد ها تانک پیشرفته از نوع «آبرامز» ساخت آمریکا خبر می دهند که این مسأله بیانگر توانایی بالای انصار الله در هدف قرار دادن این زره پوش هاست.

