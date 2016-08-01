واکسیناسیون حدود ۸ هزار دام و طیور در شادگان

رضا حفیظی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه واکسینه کردن طیور علیه این بیماری در روستاها به‌صورت رایگان صورت گرفته است، اظهار کرد: چنانچه صاحبان مرغداری‌های و طیور بومی هر گونه مورد مشکوکی را در این زمینه مشاهد کنند باید به اداره دامپزشکی این شهرستان مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: نیوکاسل یک بیماری ویروسی، تنفسی و گوارشی است که پرندگان به آن مبتلا می‌شوند.

رئیس اداره دامپزشکی شادگان بیان کرد: بیماری نیوکاسل در پرندگان به نوع خاص آن بستگی داشته و ممکن است از طرق مختلف به طیور سالم نیز سرایت کند.

حفیظی ، با بیان اینکه بیماری مذکور ویروسی است که هیچگونه درمانی ندارد، گفت: رعایت اصول بهداشت و ایجاد امنیت زیستی برای پرورش پرندگان لازم و ضروری بوده و واکسیناسیون در کنترل و پیشگیری از بیماری دارای اهمیت بسیار است.