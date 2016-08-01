به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به استفاده از روش های جدید به منظور گازرسانی به مناطق صعب العبور کشور، گفت: بر این اساس برای نخستین بار در صنعت گاز، روش گازرسانی به نیروگاه برق چابهار از طریق سی ان جی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به آغاز مذاکراتی با یک شرکت خصوصی برای صادرات و ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی جمهوری آذربایجان، تصریح کرد: این مذاکرات گازی بین دولت ایران و جمهوری آذربایجان نیست و ایران در زمینه تجارت گاز که از جمله استراتژی‌های کلان آن است، با کشورهای منطقه همکاری می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز همچنین با اعلام اینکه هم اکنون بیش از ٩٧ درصد جمعیت شهری و ٦٧ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، اظهار داشت: علاوه بر گازرسانی به شهرها و روستاها، گازرسانی به ٧٢ نیروگاه، ٢ هزار و ٢٠٠ جایگاه سی ان جی و تعداد زیادی از صنایع و پتروشیمی هم انجام شده و هم اکنون ٩٠ درصد سوخت تحویلی به نیروگاهها از طریق گاز تامین می‌شود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران در سال ۹۵، بیان کرد: در طول سه سال گذشته تاکنون با تکمیل فازهای ١٢، ١٥، ١٦، ١٧ و بخشی از فاز ١٩ پارس جنوبی طرح‌های گازرسانی کشور شتاب گرفته است.

این عضو هیات مدیره شرکت گاز مهمترین دستاورد افزایش گازرسانی به مشترکان را کاهش مصرف سوخت مایع عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: صرفه‌جویی ارزی حاصل از مصرف سوخت مایع کمتر، افزایش راندمان و بهینه‌سازی مصرف، کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی از مهمترین اهداف توسعه و افزایش سهم گاز در سبد سوخت کشور است.