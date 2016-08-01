۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

با ترکیب سازهای سنتی؛

ارکستر موسیقی آذربایجانی در تبریز اجرا می شود

تبریز - ارکستر موسیقی آذربایجانی با ترکیب سازهای سنتی مرداد سالجاری در تبریز اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی وطن روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد ۹۵ این ارکستر موسیقی آذربایجانی را در سالن اقبال آذر تبریز به روی صحنه می برد.

کارهای این گروه موسیقی از ترکیب سازهای سنتی آذربایجان تشکیل شده و قطعاتی از آهنگسازان بنام موسیقی آذربایجانی را با تنظیم محمد رضا عیوض ضیائی و با صدای ابراهیم ساعد و امن اله محمدیان اجرا خواهد کرد.

تنظیم قطعات موسیقی این کنسرت بر اساس روش علمی موسیقی بوده و آهنگ ها به صورت چند صدایی اجرا خواهد شد.

در این کنسرت علی بصارتی و رضا میر رضایی در تار، مسعود پایاوند و فرهاد شیخی در کمانچه، محمد رضا عیوض ضیایی در قارمون، رسول زارع نیا در کلارینت، بهراد صغیری در عود، فرزاد نادر الوجود در قوپوز، مهدی زنده رزم در قوشا ناغارا، عطا یثرب دوست در ناغارا، نیما بنوان در کیبورد و ایلیا فراز مهر در پیانو به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.

