۱۴ درصد واحدهای شهرک های صنعتی کرمان تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان، مجید غفاری اظهار کرد: این درصد تعطیلی کمتر از نرخ آمار کشوری و در دست بررسی است که با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی این آمار پایین تر هم بیاید.

وی گفت: با حمایت از صنایع خرد و کوچک می توان علاوه بر افزایش تولید از پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری نیز جلوگیری کرد.

غفاری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: خط مقدم اقتصاد مقاومتی صنعت است و باید برای تحقق تولید درون زا و برون گرا به توسعه صنایع کوچک و افزایش اشتغال توجه کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان بیان کرد: یکی از بحث هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در دستور کار قرار داده، احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است که در این رابطه کارگروهی با مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: در این کارگروه وضعیت بنگاه متقاضی تسهیلات توسط نماینده شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نماینده بانک ها از نظر مالی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید به بانک مربوطه معرفی می شود و اگر واحد مربوطه از نظر بانک صلاحیت دریافت را داشته باشد تسهیلات را دریافت خواهد کرد.

غفاری، یکی از مشکلات اساسی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را توسعه بازار دانست و بیان کرد: یکی از راهکارهای در حال اجرا توسط شرکت شهرک های صنعتی کرمان ایجاد شرکت های توسعه صادرات است که در این خصوص اولین شرکت توسعه صادرات تشکیل و صادرات محصولات چند واحد تولیدی دنبال می شود.

وی افزود: امیدواریم در سال جدید محصولات واحدهای تولیدی دیگر نیز به بحث صادرات اضافه شود.