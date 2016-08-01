  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان:

۱۴ درصد واحدهای شهرک های صنعتی کرمان تعطیل است

۱۴ درصد واحدهای شهرک های صنعتی کرمان تعطیل است

کرمان - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان گفت: میزان واحدهای تعطیل مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان ۱۴ درصد از کل واحدهای به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان، مجید غفاری اظهار کرد: این درصد تعطیلی کمتر از نرخ آمار کشوری و در دست بررسی است که با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی این آمار پایین تر هم بیاید.

وی گفت: با حمایت از صنایع خرد و کوچک می توان علاوه بر افزایش تولید از پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری نیز جلوگیری کرد.

غفاری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: خط مقدم اقتصاد مقاومتی صنعت است و باید برای تحقق تولید درون زا و برون گرا به توسعه صنایع کوچک و افزایش اشتغال توجه کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان بیان کرد: یکی از بحث هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در دستور کار قرار داده، احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است که در این رابطه کارگروهی با مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: در این کارگروه وضعیت بنگاه متقاضی تسهیلات توسط نماینده شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نماینده بانک ها از نظر مالی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید به بانک مربوطه معرفی می شود و اگر واحد مربوطه از نظر بانک صلاحیت دریافت را داشته باشد تسهیلات را دریافت خواهد کرد.

غفاری، یکی از مشکلات اساسی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را توسعه بازار دانست و بیان کرد: یکی از راهکارهای در حال اجرا توسط شرکت شهرک های صنعتی کرمان ایجاد شرکت های توسعه صادرات است که در این خصوص اولین شرکت توسعه صادرات تشکیل و صادرات محصولات چند واحد تولیدی دنبال می شود.

وی افزود: امیدواریم در سال جدید محصولات واحدهای تولیدی دیگر نیز به بحث صادرات اضافه شود.

کد مطلب 3728818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها