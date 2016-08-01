۲ سال حبس جزای مجرمان سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ پاسدار کرم انگزی با هشدار به شهروندان، اظهار داشت: فضای مجازی خالی از خطر نیست زیرا گاهی افرادی خبر یا مطلب کذب را در فضای مجازی نشر می دهند، این موضوعات دروغین به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرد و متأسفانه بسیاری از کاربران به دلیل ناآشنایی با جرم بودن این عمل، اقدام به نقل مطالب کذب از منابع مختلف می‌ کنند.

وی گفت: متاسفانه نشر یا بازنشر اکاذیب خسارات جبران ناپذیری را هم به همراه دارد، شایعاتی ساختگی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنیت اجتماعی را که یکی از موهبت های الهی است خدشه دار می کند. خیلی از افراد خواسته یا ناخواسته به این شایعات دامن زده و باعث گسترش مطالب دروغ می شوند این شایعات و اخبار دروغین انواع مختلفی دارند از وقوع زلزله گرفته تا مرگ یکی از هنرمندان که برای فرد هنرمند نیز ایجاد مشکل می کند.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر جرم بودن نشر اکاذیب گفت: به موجب ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ - یا ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی هر کس به‌ قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به ‌وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به ‌عنوان نقل‌ قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌ های رسمی به‌ طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این مسئول در خاتمه بیان داشت: از هموطنان عزیز درخواست دارم به هیچ وجه اپلیکیشن های ناشناس را نصب نکنند و همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی و یا شماره تلفن ۲۱۸۲۳۹۷-۰۸۳ به پلیس فتا اعلام کنند.