به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری با اشاره به اینکه انتشار قراردادهای بازیکنان فوتبال در رسانه‌ها موجب شفاف‌سازی اذهان عمومی می‌شود، گفت: خوشبختانه در چند سال گذشته، علاوه بر اعداد و ارقام مبلغ قرارداد بازیکنان، مبلغ قرارداد مربیان نیز منتشر می‌شود که نشان از عزم جدی مسئولان ورزشی در راستای کمک به اعتلای ورزش کشور است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتشار ارقام قراردادهای بازیکنان فوتبال نباید موجب ظاهرسازی شده و در پشت پرده از طریق عناوین مختلف مبالغ یا ملک و خانه‌ای به بازیکنان پرداخت شود، اظهار کرد: برای دوری از مباحث پشت پرده در خصوص اعداد و ارقام این قراردادها باید نظارت بیشتری از سوی مسئولان مربوطه انجام شود.

وی ضمن تأکید بر اینکه انتشار قرارداد بازیکنان موجب تعدیل قیمت‌ها در این عرصه می‌شود، ادامه داد: خوشبختانه امروزه با اینکار دست دلالان فوتبالی نیز کوتاه شده و دیگر نمی‌توانند مانند سابق به فعالیت و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن بزنند.

بدری با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان باید برای انعقاد قرارداد بازیکنان فوتبال مبلغ حداکثر و حداقل قرار دهد، تصریح کرد: به عنوان مثال رقم بازیکنان باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس با توجه به اینکه از طریق بودجه‌های دولتی اداره می‌شوند مناسب نیست و باید ساماندهی شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم اکنون وضعیت فوتبال کشور سنخیتی با میزان برخی از مبالغ دریافتی بازیکنان ندارد، ادامه داد: رقم‌های نجومی با توجه به کیفیت نامناسب این ورزش صرفا به بدنه فوتبال آسیب می‌زند و این عرصه را درگیر حواشی مالی می‌کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت خاطرنشان کرد: شاید در نگاه نخست پرداخت رقم‌های میلیاردی در مقایسه با لیگ‌های اروپایی ناچیز باشد اما باید کیفیت برگزاری لیگ و کیفیت بازی فوتبالیست‎‌ها را در نظر گرفت و بعد قضاوت کرد؛ از این رو باید در این بخش از ورزش ساماندهی مناسبی انجام شود.