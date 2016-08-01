۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

یک نماینده مجلس مطرح کرد:

برای حذف پشت‌پرده قراردادها نظارت بیشتری لازم است

عضو فراکسیون ورزش مجلسضمن تاکید بر دوری از مباحث پشت پرده در خصوص اعداد و ارقام قراردادهای بازیکنان فوتبال گفت: باید این قراردادها با نظارت بیشتری از سوی مسئولان انجام شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری  با اشاره به اینکه انتشار قراردادهای بازیکنان فوتبال در رسانه‌ها موجب شفاف‌سازی اذهان عمومی می‌شود، گفت: خوشبختانه در چند سال گذشته، علاوه بر اعداد و ارقام مبلغ قرارداد بازیکنان، مبلغ قرارداد مربیان نیز منتشر می‌شود که نشان از عزم جدی مسئولان ورزشی در راستای کمک به اعتلای ورزش کشور است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتشار ارقام قراردادهای بازیکنان فوتبال نباید موجب ظاهرسازی شده و در پشت پرده از طریق عناوین مختلف مبالغ یا ملک و خانه‌ای به بازیکنان پرداخت شود، اظهار کرد: برای دوری از مباحث پشت پرده در خصوص اعداد و ارقام این قراردادها باید نظارت بیشتری از سوی مسئولان مربوطه انجام شود.

وی ضمن تأکید بر اینکه انتشار قرارداد بازیکنان موجب تعدیل قیمت‌ها در این عرصه می‌شود، ادامه داد: خوشبختانه امروزه با اینکار دست دلالان فوتبالی نیز کوتاه شده و دیگر نمی‌توانند مانند سابق به فعالیت و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن بزنند.

بدری با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان باید برای انعقاد قرارداد بازیکنان فوتبال مبلغ حداکثر و حداقل قرار دهد، تصریح کرد: به عنوان مثال رقم بازیکنان باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس با توجه به اینکه از طریق بودجه‌های دولتی اداره می‌شوند مناسب نیست و باید ساماندهی شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم اکنون وضعیت فوتبال کشور سنخیتی با میزان برخی از مبالغ دریافتی بازیکنان ندارد، ادامه داد: رقم‌های نجومی با توجه به کیفیت نامناسب این ورزش صرفا به بدنه فوتبال آسیب می‌زند و این عرصه را درگیر حواشی مالی می‌کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت خاطرنشان کرد: شاید در نگاه نخست پرداخت رقم‌های میلیاردی در مقایسه با لیگ‌های اروپایی ناچیز باشد اما باید کیفیت برگزاری لیگ و کیفیت بازی فوتبالیست‎‌ها را در نظر گرفت و بعد قضاوت کرد؛ از این رو باید در این بخش از ورزش ساماندهی مناسبی انجام شود.

کد مطلب 3728823

