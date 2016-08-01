قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز دوشنبه به دلیل افزایش نسبی تقاضا با روند صعودی آغاز به کار کرد این در حالی است که همچنان نگرانی از فزونی عرضه بر تقاضا وجود دارد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۱۹ سنت افزایش به ۴۳ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۱۶ سنت افزایش در برابر ۴۱ دلار و ۷۶ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، روند افزایش امروز بهای نفت ثبات نخواهد داشت.

این در حالی است که عربستان برای تصاحب سهم بیشتر بازار، قیمت نفت خود را برای مشتریان آسیایی تا ۱.۵ دلار کاهش داده است و انتظار می رود تولید نفت اوپک در ماه گذشته میلادی احتمالا ۳۳.۴۱ میلیون بشکه در روز باشد که این رقم برای ماه ژوئن ۳۳.۳۱ میلیون بشکه گزارش شده است.

همچنین آمارهای نفتی حاکی از کاهش واردات نفت از سوی کشورهای وارد کننده و افزایش تولید از سوی کشورهای تولید کننده است.