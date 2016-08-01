۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

شهادت ۷۴ نفر در کشمیر/ بیش از ۵ هزار زخمی

نیروهای امنیتی هند در حمله به مسلمانان کشمیر ۷۴ نفر را در ماه ژوئیه به شهادت رساندند و ۹۰ زن نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، رسانه های کشمیر اعلام کردند در حملات ماه ژوئیه نیروهای امنیتی هند به مسلمانان کشمیر ۷۴ تن به شهادت رسیدند و تعداد پنج هزار و پانصد و نه نفر نیز در اثر حملات نظامیان هندی مجروح و ۹۰ زن نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.

در این گزارش آمده است در اثر حملات وحشیانه و ظالمانه نیروی های امنیتی هند تعدادی نیز بینایی خود را از دست داده اند و تعداد ۶۰۵ نفر نیز بازداشت شده اند.

لازم به ذکر است که هشتم ژوئیه نیروهای امنیتی هند «برهان وانی» فرمانده «حزب المجاهدین» را به شهادت رساندند. در واکنش به شهادت برهان وانی تظاهرات گسترده ای در منطقه جامو و کشمیر شروع شد و دولت هند در این منطقه حکومت نظامی اعلام کرده است.

علی کاووسی نژاد

