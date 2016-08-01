۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبرداد:

راهیابی انیمیشن «باران رحمت» از کرمانشاه به جشنواره ملی فیلم رضوی

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، از راهیابی انیمیشن «باران رحمت» تولید کرمانشاه به بخش مسابقه جشنواره ملی فیلم رضوی خبرداد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی انیمیشن تولیدی «باران رحمت» از کرمانشاه به بخش جشنواره ملی فیلم رضوی خبرداد.

وی افزود: این انیمیشن تولید انجمن سینمای جوان کرمانشاه به نویسندگی و کارگردانی سعید احمدیان و اولین تجربه کارگردانی او است که داستان نماز باران امام رضا(ع) را روایت می کند.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، زمان این انیمیشن را ۸ دقیقه عنوان  و تصریح کرد: تولید این انیمیشن حدود سه ماه طول کشید و به جشنواره ملی رضوی ارسال شد.

 وی تصریح کرد: این انیمیشن به وسیله نرم افزار مایا تولید شده و ایوب بلندین، حسین اکبری و سهیلا رمیم عوامل فنی این انیمیشن را تشکیل می دهند.

رضایی گفت: سعید احمدیان فارغ التحصیل رشته ی هنر و از مدرسان انجمن سینمای جوان است و فیلمنامه «ابر رحمت» او  پیش از این در چندین  جشنواره  از جمله دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع» و  جشنواره دانشجویی یزد تندیس بهترین فیلمنامه را از آن خود کرده است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در خصوص محتوای این انیمیشن گفت: این انیمیشن ماجرای دعای بارام امام رضا (ع) را روایت می کند و دو ابر را به تصویر می کشد که دوستشان را گم کرده اند و در حال جستجو برای یافتن آن هستند.

وی افزود: همزمان با جستجوی این دو ابر برای یافتن دوستشان، امام رضا(ع) در کنار مردم خراسان در حال خواندن نماز و دعای باران برای رفع خشکسالی است و زمانی که به دعای این امام بزرگوار همه ابرها جمع شده اند تا باران ببارد این دو ابر نیز دوستشان را می یابند.

رضایی  گفت: داستان ابر رحمت می خواهد به مخاطب بفهماند که نماز باران و دعای آن تنها بهانه ای است برای دوستی و همبستگی بیشتر مسلمانان و زمانی که آنها گرد هم می آیند و با هم متحد می شوند خدا نیز به آنان رحم آورده و ابرهای رحمت را بر آسمانشان می گستراند.

کد مطلب 3728843

