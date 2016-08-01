به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی- هنری منطقه ۸، جعفر توزندهجانی در قالب برنامه «همسفر با کتاب» که در خانه فرهنگ سلام برگزار میشود، داستان «برای داشتن تو» از مجموعه «خاکستری یک کابوس» نوشته فاطمه سلیمانی را نقد می کند.
مجموعه «خاکستری یک کابوس» نوشته فاطمه سلیمانی ازندریانی شامل داستانهای کوتاه است که نمایی از تنهایی انسان را در بستر زندگی اجتماعی و در جوامع دستساز او در هزاره جدید نشان میدهد؛ داستانهایی که تنهایی انسان را مانند زخمی در درون بافتهای زنده عاطفی و روانی او به نمایش میکشد.
این مجموعه شامل ۱۰ داستان با عناوینی چون «ای روشنی صبح»، «تلخی مداوم یک حضور»، «تبعید به تنهایی»، «خاکستری یک کابوس»، «برای داشتن تو»، «گره کور یک دیدار»، «عقربههای بیقرار»، «تا سپیده»، «پشت ابر»، «به جرم نگفتن» است.
توزندهجانی، دوشنبه ۱۱ مردادماه، ساعت ۱۷ و در خانه فرهنگ سلام به نقد و بررسی داستان فاطمه سلیمانی میپردازد و علاقهمندان برای شرکت در این برنامه میتوانند به نشانی نارمک، خیابان جانبازان شرقی، بعد از تقاطع دردشت، کوچه اکبری مراجعه کنند.
