سرقت مبتکرانه از قهرمان چینی در دهکده ریو

خبرآنلاین نوشت: شی ورزشکار چینی قربانی نقشه ای هوشمندانه شد و وسایلش به سرقت رفتند.به محض ورود این ورزشکار به دهکده بازی ها، ناگهان شخصی نامتعادل به سمت او حمله کرد و پس از برخورد با این ورزشکار او را به زمین انداخت .به نظر می رسید که آن شخص نوشیدنی های الکلی نوشیده بود و در حالت عادی خودش نبود.این ورزشکار چینی برای مدت زیادی در آنجا ماند اما زمانی که به اتاق اش بازگشت ، متوجه این شد که همه وسایلش به سرقت رفته در شرایطی که تمامی اقدامات برنامه ریزی شده بود.



پیش از این کاروان استرالیا به خاطر عدم آمادگی دهکده المپیک و وضعیت نامساعد این دهکده از ورود به آن خودداری کرده بود تا اینکه مسئولان برگزاری المپیک امکانات لازم را در اختیار آنها گذاشتند.