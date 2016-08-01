۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

سرقت مبتکرانه از قهرمان چینی در دهکده ریو

حواشی دهکده بازی های المپیک ادامه دارد!کمتر از یک هفته مانده به آغاز رقابت‌های المپیک ۲۰۱۶ دهکده بازی ها همچنان حاشیه ساز است.

خبرآنلاین نوشت:  شی ورزشکار چینی قربانی نقشه ای هوشمندانه شد و وسایلش به سرقت رفتند.به محض ورود این ورزشکار به دهکده بازی ها، ناگهان شخصی نامتعادل به سمت او حمله کرد و پس از برخورد با این ورزشکار او را به زمین انداخت .به نظر می رسید که آن شخص نوشیدنی های الکلی نوشیده بود و در حالت عادی خودش نبود.این ورزشکار چینی برای مدت زیادی در آنجا ماند اما زمانی که به اتاق اش بازگشت ، متوجه این شد که همه وسایلش به سرقت رفته در شرایطی که تمامی اقدامات برنامه ریزی شده بود.

پیش از این کاروان استرالیا به خاطر عدم آمادگی دهکده المپیک و وضعیت نامساعد این دهکده از ورود به آن خودداری کرده بود تا اینکه مسئولان برگزاری المپیک امکانات لازم را در اختیار آنها گذاشتند.

