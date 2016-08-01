بسیج به توسعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق ورود خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صحراپور ظهر دوشنبه در همایش مدیریت مصرف برق در استان زنجان ، با اشاره به اینکه امروز بسیج یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران به شمارمی آید، افزود: صنعت برق کشور با مشکل اسراف زیاد به عنوان یک چالش مهم روبه رو است.

وی با بیان اینکه بسیج در عرصه های مختلف حضور چشمگیر و تاثیرگذار داشته است، ادامه داد: در این راستا بسیج برای ارائه و توسعه فرهنگ صرفه جویی ورود خواهد کرد.

فرمانده بسیج شرکت توانیر با بیان اینکه برای حل معضل اسراف باید همه ورود کنند، تاکید کرد: امروزه بسیج ، اصناف و از جمله بسیج کارمندی به مقوله توسعه فرهنگ صرفه جویی در صنعت برق ورود پیدا کرده و با برگزاری کلاس های آموزشی برای ایجاد فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و برق اقدام کرده است.

صحراپور با اشاره به اینکه دو درصد مصرف برق جهان در اختیار جمهوری اسلامی ایران است،یاد آور شد: این درحالی است که کشور ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد.

وی خاطر نشان کرد: برای فرهنگ سازی برای صرفه جویی کلاس های آموزشی و همایش های خانوادگی باید اولویت سازمان ها و ادارات قرار گیرد.

فرمانده بسیج شرکت توانیر گفت: ما در مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر می توانیم با استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین و متخصصان، اقداماتی که نیاز صنعت برق است را با مدیریت درست و برنامه انجام دهیم.

صحراپور افزود: باید با همدلی مشکلات صنعت برق را حل و فصل کنیم تا علاوه بر خدمت به مردم، کار آیی بسیج را در حوزه برق توسعه بدهیم.