  1. استانها
  2. زنجان
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

فرمانده بسیج شرکت توانیر:

بسیج به توسعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق ورود خواهد کرد

بسیج به توسعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق ورود خواهد کرد

زنجان- فرمانده بسیج شرکت توانیر گفت: صرفه جویی یکی از اهداف و نقطه نظرهای بسیج کشور به عنوان فرهنگ خواهد بود و بسیج به مقوله توسعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق ورود خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صحراپور ظهر دوشنبه در همایش مدیریت مصرف برق در استان زنجان ، با اشاره به اینکه امروز بسیج یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران به شمارمی آید، افزود: صنعت برق کشور با مشکل اسراف زیاد به عنوان یک چالش مهم روبه رو است.

وی با بیان اینکه بسیج در عرصه های مختلف حضور چشمگیر و تاثیرگذار داشته است، ادامه داد: در این راستا بسیج برای ارائه و توسعه فرهنگ صرفه جویی ورود خواهد کرد.

 فرمانده بسیج شرکت توانیر با بیان اینکه برای حل معضل اسراف باید همه ورود کنند، تاکید کرد: امروزه بسیج ، اصناف و از جمله بسیج کارمندی به مقوله توسعه فرهنگ صرفه جویی در صنعت برق  ورود پیدا کرده و با برگزاری کلاس های آموزشی برای ایجاد فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و برق اقدام کرده است.

صحراپور با اشاره به اینکه دو درصد مصرف برق جهان در اختیار جمهوری اسلامی ایران است،یاد آور شد: این درحالی است که کشور ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد.

وی خاطر نشان کرد: برای فرهنگ سازی برای صرفه جویی کلاس های آموزشی و همایش های خانوادگی باید اولویت سازمان ها و ادارات قرار گیرد.

فرمانده بسیج شرکت توانیر گفت: ما در مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر می توانیم با استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین و متخصصان، اقداماتی که نیاز صنعت برق است را با مدیریت درست و برنامه انجام دهیم.

صحراپور افزود: باید با همدلی مشکلات صنعت برق را حل و فصل کنیم تا علاوه بر خدمت به مردم، کار آیی بسیج را در حوزه برق توسعه بدهیم.

کد مطلب 3728865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها