رشد دوبرابری مقاصد صادرات آبزیان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز محبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شود، گفت:خوشبختانه در فعالیت های شیلاتی به ویژه در سال های اخیر به خوبی فعالیت شده است .

وی شیلات هرمزگان و فعالیت های شیلاتی را بستری مناسب برای تحقق طرح های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: گامهای خوبی در این زمینه به همت مجموعه شیلات هرمزگان و با حمایت های دولت تدبیر و امید برداشته شده که بیانگر پیشروی شیلات در اقتصاد مقاومتی است.

محبی از آبزیان به عنوان غذای سلامتی یاد کرد و گفت:استفاده از آبزیان در سبد غذایی خانواده ها باعث کاهش ابتلا به بیماری ها و ارتقای بهداشت خانواده می شود که از همین جهت هم شیلات در بحث اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه ای دارد.

مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه با اشاره به درخشش تمامی مولفه های اقتصاد مقاومتی در فعالیت های شیلاتی افزود: خودکفایی شیلاتی کشور و همچنین ارز آوری مناسب آن در سال های اخیر به خوبی بیانگر نتیجه تکیه بر اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل است.

محبی رشد دوبرابری مقاصد کشورهای صادرات آبزیان هرمزگان، پیشرفت های حوزه پرورش میگو و پرورش ماهی درقفس، پیشرفت های صید و صیادی، جذب سرمایه گذاران در حوزه های شیلات و … را نشانه های خوب اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید در سالهای اخیر خواند.