احداث ۷۰ واحد مسکونی برای محرومان شهرستان عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه عسلویه، محمد رجبی در بازدید از منازل مسکونی در حال ساخت محرومان در عسلویه با اشاره به وضعیت ساخت خانه‌های مددجویان کمیته امداد در سطح شهرستان عسلویه اظهار کرد: تکمیل این واحدها در اولویت قرار دارد و امسال بخشی از این واحدها تکمیل می‌شود.

رجبی اضافه کرد: هم‌اکنون ۷۰ واحد مسکونی برای مددجویان شهرستان عسلویه در دست احداث است که تعداد ۱۸ واحد از این واحدها، از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند و امیدواریم به زودی تکمیل شوند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه خاتم‌الانبیا (ص)شهرستان عسلویه گفت: این واحدها در روستای عسکری و خیارو و بندو و چاه مبارک احداث می‌شوند.