  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

جایگاه ورزش ایران در المپیک را پیش بینی کنید

جایگاه ورزش ایران در المپیک را پیش بینی کنید

علاقمندان به ورزش می توانند با پیش بینی درست جایگاه ورزش ایران در المپیک سی و یکم جایزه بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبیان، چند روز دیگر "جشن ورزش" به میزبانی برزیل استارت می خورد.  رقابت هایی که با شعار همیشگی المپیک، یعنی صلح در پایتخت برزیل از ۱۵ مرداد به مدت سه هفته برگزار می شود و ۱۰۵۰۰ ورزشکار از ۲۰۶ کشور جهان با هم به رقابت خواهند پرداخت.

کاروان ایران نیز با ۶۳ ورزشکار در قالب ۱۴ رشته ورزشی در رقابت های ریو شرکت می کند.

تیراندازی با کمان، دوومیدانی، بوکس، دوچرخه سواری، شمشیربازی، جودو، رویینگ، تیراندازی، شنا، پینگ پنگ، تکواندو، والیبال، وزنه برداری و کشتی چهارده رشته ای هستند که ۶۳ ورزشکار ایرانی در قالب این تیم ها به مصاف حریفان می روند.

بخش ورزشی تبیان نیز جهت افزایش شور المپیکی در میان کاربران خود  به ۵  نفر از کسانی که بتوانند پیش بینی درستی از جایگاه کاروان ایران در المپیک ریو داشته باشند، ۵ ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد کرد.

گفتنی است مهلت شرکت در این مسابقه از  دهم تا بیستم مردادماه می باشد.

کد مطلب 3728881
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها