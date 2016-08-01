ناوگروه ارتش ۷ ملوان ایرانی را در اقیانوس هند نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ سید محمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با اعلام خبر نجات هفت ملوان ایرانی در اقیانوس هند گفت: یکی از ماموریت هایی که به ناوگروه های رزمی نیروی دریایی در زمان انجام ماموریت ابلاغ شده، علاوه بر حمایت و اسکورت کشتی های نفتکش و تجاری کشورمان، کنترل شناورهای عبوری در آبراهها است.

وی افزود: درهمین راستا ناوگروه ۴۲ نیروی دریایی ارتش روز گذشته پس از مواجهه با یک فروند لنج صیادی کشورمان با هفت ملوان که در اقیانوس هند بیش از دو هفته سرگردان بودند، آن ها را نجات داد.

دریادار دوم موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به وارد آمدن آسیب جدی به سیستم رانش لنج، تا زمانی که صاحب آن نسبت به اعزام شناور جدید اقدام کند، به منظور جلوگیری از هجوم دزدان دریایی و سرگردانی دوباره، توسط ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند یدک شده و سرنشینان آن تحت مراقبت نیروی دریایی ارتش خواهند بود.

گفتنی است ناوگروه ۴۲ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند و ناو پشتیبانی رزمی تنب اواخر تیرماه به آب های آزاد و بین المللی اعزام شد.