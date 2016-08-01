کمال دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئله درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتراض رسمی ایران به این مسئله، اظهار داشت: اینکه دقیقاً چه نوع اطلاعاتی درز کرده و میزان تأثیر منفی آن بر فعالیت‌های هسته‌ای ما و توافق هسته‌ای چقدر است، توسط دستگاه‌های مسئول در دست پیگیری و بررسی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما در این موضوع یک سابقه منفی از آژانس سراغ داریم، باعث شد تا جمهوری اسلامی به سرعت واکنش نشان دهد و پیش از این نیز یک بار اتفاق افتاده که آژانس امانتداری نکرده است؛ الان نیز باید مشخص شود که آیا منشأ درز اطلاعات، آژانس بوده یا به شیوه دیگری این اتفاق افتاده است.

حق با ماست و نگران هستیم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: هر چند آژانس این مسئله را رد کرده است، اما جمهوری اسلامی در این رابطه مدعی است و معتقدم حق با ماست و نگران این مسئله هستیم؛ لذا دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی این مسئله را بررسی خواهند کرد و در هفته آینده نیز این موضوع در دستور کار کمیسیون خواهد بود، چرا که برجام برای ما اهمیت راهبردی دارد.

دهقانی گفت: طبق مصوبه ۲۱ مهرماه سال گذشته مجلس، به دنبال آن هستیم تا نظارت کاملی بر مسئله برجام داشته باشیم و در حال حاضر نیز باید ابعاد فنی و حقوقی این مسئله به طور دقیق بررسی و تصمیم‌گیری شود، چرا که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه احساساتی عمل نکرده و نمی‌کند، اما از منافع ملی خود نیز کوتاه نمی‌آید.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا واکنش ایران به این اقدام آژانس می‌تواند شامل توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز باشد یا خیر، تصریح کرد: وقتی موضوع به طور دقیق بررسی شود و مستندات کافی باشد، آن وقت می‌توان در این رابطه موضع‌گیری سخت‌تر و محکم‌تری داشت؛ الان زود است که اصل موضوع را به این شیوه مطرح کنیم.