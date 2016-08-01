۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

آنکارا کاردار آلمان را احضار کرد

وزارت امورخارجه ترکیه کاردار آلمان در این کشور را فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، روز گذشته شمار زیادی از شهروندان ترک حاضر در آلمان با برگزاری راهپیمایی در شهر کلن حمایت خود را از «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور اعلام کردند.

وزارت امورخارجه ترکیه امروز با احضار کاردار آلمان در این کشور مراتب اعتراض خود را نسبت به ایجاد برخی محدودیت ها در راهپیمایی ترک ها اعلام کرد.

تجمع حمایت از اردوغان در حالی در شهر کلن آلمان برگزار شد که وی دیروز شنبه ۱۳۸۹ نظامی دیگر را به بهانه مشارکت در کودتا از ارتش ترکیه اخراج کرد. به این ترتیب، شمار اخراجی های ارتش ترکیه به بیش از ۳۰۰۰ نفر رسید.

شقایق لامع زاده

