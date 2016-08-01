به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره تربیتی آموزشی منادیان حکمت همچون سنوات گذشته با حضور طلاب و دانشجویان فعال فرهنگی سراسر کشور از ۲۵ تیر الی ۱ مردادماه در استان مازندران با بهرهگیری از اساتید صاحبنظر ملی و منطقهای برگزار شد.
در روز ششم دوره تربیتی آموزشی منادیان حکمت حجتالاسلام موسویان با موضوع «جایگاه انقلاب اسلامی در عصر حاضر» با دانشپژوهان علاقهمند به گفتگو پرداخت و درنهایت روز پنجم دوره با موضوع «تقابل تمدن غرب و تمدن اسلام» با سخنرانی حجتالاسلام سید صادق حسنی به پایان رسید.
موسویان با بیان روایت زیبایی از امام صادق(ع) گفت: بر عاقل است که سه خصلت داشته باشد: ۱- زمانهاش را خوب بشناسد ۲- شأن خودش را خوب بشناسد ۳- هر حرفی را بر زبانش جاری نکند. غالباً ما روایات جدا از هم مطالعه میکنیم ، خداوند متعال در قران متذکر میشوند که رَتِّلَ القرآن تَرتیلا، ترتیل یعنی پشت به پشت خواندن آیات یعنی آیات در ارتباط با هم معنا دارد.
وی در ادامه افزود: روایات هم این گونهاند، پس این روایت امام صادق اینگونه معنا پیدا میکند که اگر کسی زمانهاش را خوب شناخت میفهمد شأن خاصی در زمانهاش دارد و چون شأن خاصی در زمانهاش دارد دیگر هر حرفی را بر زبانش جاری نمیکند. چرا امیرالمؤمنین میفرماید فرزند زمانه خود باش، یا میفرماید وقتی سلطان عوض میشود زمان هم عوض میشود.
این استاد حوزه با ذکر این نکته که «در راه سیروسلوک انسان زمانشناسی مسئله مهمی است.» گفت: ما در چه زمانهای قرارگرفتهایم؟ شهید نواب صفوی انسان بسیار وارستهای بودند ولی امام ایشان را یکبار هم تایید نکردند، چراکه امام اعتقاد داشتند الآن زمانه، زمانه مردم است و کار با کشتن و ترور حل نمیشود.
موسویان «سر کمال انسان در عالم هستی در تقابل با شرک» دانست و افزود: لازمه کمال انسان اختیار است و لازمه اختیار انتخاب است و لازمه انتخاب، بودن خیر و شر است و اگر بگوییم انسان اختیار دارد نماز بخواند یا روزه بگیرد، این دیگر چه نوع اختیاری است؟ باید خیر و شر موجود باشد تا انتخاب معنا پیدا کند. لازمه اینکه انسان خیر را انتخاب کند و بر اساس آن به کمال برسد، لازمهاش این هست که انتخاب خیرتان بر اساس معرفت باشد و یا منفعت، فرض کنید خداوند پیامبران را با طلا و پول بین میفرستاد و مردم با این واسطه دور پیامبران جمع میشدند، آیا آنوقت ثمرهای وجود داشت؟
وی در ادامه افزود: باید انتخاب بر اساس معرفت شود و لازمه اینکه انتخاب بر اساس معرفت شود این هست که راه خیر همراه با سختی باشد، به قول شهید چمران چون طبل جنگ نواخته شود آنجاست که مرد از نامرد شناخته میشود. حالا این سختی چه نوع سختی است؟ این سختی در تقابل با شرک است. همین تقابل حق و باطل باعث رشد مردم میشود. در همین انقلاب اسلامی خودمان ببینید. آیا اینطور نبوده است؟
موسویان در ادامه اظهار داشت: جریان شرک و جریان حق که در تقابل باهم هستند همه دارای زمان هستند و به تعبیر قرآن دارای اجل هستند. یک موقع اجل فردی داریم، یکزمان هم اجل، اجل اجتماعی است، آیات ۵۷ سوره کهف، آیه ۵ و۴ سوره حجر و ۲۴ سوره اعراف همه براین نکته اشاره دارند.
وی بیان اینکه «اجلها در رفت و شد هستند.» گفت: مثل نمودار سینوسی اوج و فرود دارند. آیه ۶۱ سوره حج را در کنار آیات ۲۶ و۲۷ و۲۸ سوره آلعمران معنا کنید، در آیه ۲۶ سوره آلعمران میگوید مُلک دست خداست، میدهد یا میگیرد، در آیه ۲۷ آلعمران رفت و شد شب و روز را مطرح میکند و در آیه بعدی میفرماید حق ندارید ولایت طاغوت را بپذیرید، اگر آیات قرآن را در ارتباط باهم معنی کنیم و بخوانیم، این آیات به ما میگویند جریانهای حق و باطل در دست خداست اما خداوند در این عالم هستی بستری را فراهم کرده است که کار یک مدت دست جریان حق باشد و مدتی همدست جریان باطل، اما در این مدت که کار دست جریان باطل است حق ندارید ولایت او را بپذیرید.
این استاد حوزه با بیان این مسئله که «همانطور که اجل فردی دارای نشانههایی است اجل اجتماعی نیز شواهدی دارد» افزود: مقام معظم رهبری در جمع خبرگان رهبری میفرماید «اگر نگاه شما جامع و کلان باشد بصیرتی به دست خواهید آورد که میفهمید در کجای تاریخ ایستادهاید و چه باید بکنید و چه مسائلی را برای خود فراهم کنید، ما از شواهد و حوادثی که در منطقه در حال وقوع است میفهمیم که مدیریت فعلی مستقر بر عالم در حال تغییر است.»
وی در ادامه افزود: وقتی بحرانها زیاد میشود خبر از اتمام تمدن مستقر است و خداوند متعال در آیه ۹۴سوره اعراف میفرماید: وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِّن نَّبِیٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ. اولین نشانه ظهور بحرانهای ممتد است.
حجتالاسلام موسویان دومین نشانه اتمام تمدن مستقر را جواب نداشتن تمدن فعلی در بحرانها دانست و افزود: تمدنی میتواند ادامه حیات دهد که حرف جدیدی به صحنه بیاورد. امروز غرب از فضای منطقی خودش خارجشده است، همینکه قرآن را آتش میزنند و کاریکاتور پیامبر را میکشند، یعنی اینکه ما دیگر در مقابل اسلام حرفی برای گفتن نداریم.
وی در ادامه تصریح کرد: دیگر اهداف تمدن غرب محقق نمیشود، آیتالله جوادی آملی میفرمایند: شکست یک دشمن به شکست اهدافش است. آیا غرب در سوریه پیروز شده است؟ لااقل در عراق و افغانستان پیروزیهای ظاهری داشتند ولی در سوریه چه؟
موسویان با بیان اینکه «همزمان با غروب یک تمدنی، تمدن دیگر طلوع میکند.» افزود: سیر کمال انسان در جدال با شرک است، این شرک دارای اجل است و اجلش بهصورت رفت و شد است. این اجل دارای نشانههایی است. همزمان با افول تمدنی تمدن دیگر طلوع میکند. اگر کسی در این تاریخ به تمدن جایگزین فکر نکند در بیتاریخی است.
وی در پایان اظهار داشت: امروز حوزه خودش را در تاریخش احساس نمیکند، مقام معظم رهبری فرمودند: اگر حوزه در خودش تحول ایجاد نکند بهزودی یا میمیرد یا منزوی میشود. اگر حوزه به تمدن جایگزین فکر نکند در بیتاریخی میرود.
نظر شما