استفاده از توان معلمان بازنشسته در مدارس آموزش از راه دور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در اختتامیه نخستین جشنواره قلم گفت: استقرار عدالت آموزشی در ردیف سیاست های اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم است. تعدادی از افراد در جامعه به دلایلی محروم از حضور در کلاس های درس رسمی هستند واقعیتی است که باید پذیرفت.

وی افزود: عدالت آموزشی ایجاب می کند بتوانیم زمینه های تحصیل این افراد را فراهم کنیم. آموزش از راه دور روشی برای توسعه عدالت آموزشی است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: البته نقاط ضعفی در این مسیر وجود دارد که بخشی در حال حل شدن است و بخشی نیز در آینده حل خواهد شد، امروز قریب به ۲۰۰ هزار نفر در این سیستم مشغول تحصیل اند و اگر این روش نبود این افراد از تحصیل محروم می شدند.

وی تاکید کرد: توسعه آموزش از راه دور گام موثری برای تامین عدالت آموزشی است، روش های مختلفی ذیل آموزش از راه دور وجود دارد.

وی یادآور شد: در کشور ما دو روش سنتی از طریق کتاب و تشکیل کلاس رفع اشکال و روش آموزش الکترونیک و آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد.

فانی بیان کرد: تقویت مطالعه در روش سنتی یکی از اهداف فرعی آموزش از راه دور است، متاسفانه شاهد هستیم که مردم در حال دور شدن از مطالعه هستند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در روش آموزش الکترونیک نیز توفیقاتی داشتیم و ایرانیان خارج از کشور به شدت به این روش برای برقراری ارتباط آموزشی با کشور نیاز دارند.

وی گفت: بسیاری از همکارمان بازنشسته ما تمایل دارند همچنان با آموزش و پرورش همکاری کنند و ما نباید خود را از این پتانسیل محروم کنیم، مدارس آموزش از راه دور یکی از حلقه های توسعه مشارکت در آموزش و پرورش هستند.