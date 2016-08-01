پنج فیلم ایرانی و خارجی در چهارمین «پاتوق فیلم کوتاه»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های کوتاه «قمارباز»، «دیدن»، «پل»، «شهر من سردشت» و فیلم کوتاه خارجی «الیس» در چهارمین برنامه «سینما آینده»، به نمایش درمی آید.

فیلم کوتاه «دیدن» به کارگردانی سهیل امیرشریفی تولید انجمن سینمای جوانان دفتر تهران و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، حضور در جشنواره‌های بین‌المللی فیلیکرز آمریکا و بلوهوریزونته برزیل را در کارنامه خود دارد.

همچنین در این رویداد از فیلم کوتاه «پل» به کارگردانی رضا جمالی تولید انجمن سینمای جوانان دفتر اردبیل رونمایی خواهد شد. این فیلم کوتاه تازه‌ترین ساخته این فیلمساز با سابقه اهل اردبیل است و داستان یک روحانی را که برای سفر به روستای محل خدمتش با مشکلاتی در مسیر مواجه می شود روایت می کند. رضا جمالی تا کنون با آثار قبلی خود علاوه بر حضور و کسب جوایز متعدد ملی، بیش از ۲۵ حضور و ۷ جایزه بین‌المللی در کارنامه خود دارد.

فیلم کوتاه «قمارباز» به کارگردانی کریم لک زاده تولید انجمن سینمای جوانان دفتر شیراز است. «قمارباز» برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما و تندیس بهترین فیلمنامه از سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بوده و در جشنواره‌ بین‌المللی فرایبورگ سوئیس حضور داشته است.

انیمیشن کوتاه «شهر من سردشت» به کارگردانی زیبا ارژنگ از تولیدات انجمن سینمای جوانان دفتر تهران، روایتی کودکانه از بمباران شیمیایی شهر سردشت است. این فیلم تاکنون در ۱۰ جشنواره بین‌المللی حضور داشته و اخیراً موفق به کسب جایزه بهترین انیمیشن کوتاه از جشنواره «جهان کوچک» برادفورد انگلستان شده است.

«الیس» به کارگردانی «جی آر» داستان تلخ ناکامی مهاجرانی را روایت می‌کند که در اوایل قرن بیستم برای دست آوردن رویای زندگی به آمریکا مهاجرت می‌کردند. این فیلم کوتاه که رویای آمریکایی را با روایتی شاعرانه نقد می کند با حضور ستارگانی چون رابرت دنیرو و اریک راس فیلمنامه‌نویس برجسته آمریکایی ساخته شده است.

چهارمین برنامه پاتوق، ۱۱ مردادماه در سالن شماره ۳ پردیس سینمایی چارسو از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.