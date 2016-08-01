پژوهش و مستندسازی محله خانقاه شهر تاریخی میبد به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ بافت محله خانقاه بخشی از شهر تاریخی میبد است که چندی پیش به دلیل تخریب برخی از بناهای تاریخی با تهدید جدی روبرو شد. این درحالی است که پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی میبد با پیگیری تخریب های اخیر پژوهش و مستندسازی محله خانقاه را که پیشتر در دستور کار قرار داده بود به پایان رساند.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی میبد در این خصوص گفت: هم زمان با تخریب بخش‌هایی از بافت پیرامون بقعه شیخ محمد خانقاه، پروژه پژوهش و مستندسازی بافت محله خانقاه میبد به اتمام رسید.

به گفته وی در این پروژه تمام دانه های بافت محدوده آبادی خانقاه که امروزه یکی از محلات شهر تاریخی میبد به شمار می‌آید، مستندسازی شده و اطلاعات تک تک پلاک‌ها و بافت محله از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، کارکردی و کالبدی موجود است و در صورت لزوم می‌توان برای بازپیرایی بافت از آن ها بهره‌مند شد.

«ساشا ریاحی مقدم» در ادامه افزود: این روند در راستای تکمیل اطلاعات و مستندات محدوده های بافت فرهنگی، تاریخی شهرستان میبد، توسط پایگاه پژوهشی میبد از سال ۱۳۸۱ آغاز و تاکنون تداوم داشته و بخش یاد شده با تخصیص از محل اعتبارات پایگاه های ملی صورت گرفته است.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی میبد با اشاره به تخریب‌های صورت گرفته در بافت پیرامون بقعه شیخ محمد بیان کرد: در سال ۱۳۹۰ بنا بر در خواست هیئت امنای مجموعه طرح توسعه و ساماندهی مجموعه شیخ محمد خانقاه توسط این پایگاه تهیه و از طریق اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به اداره اوقاف شهرستان میبد و هیئت امنای مسجد ابلاغ شده است. ولی امروز با رویکردی متفاوت از سوی اهالی و دست‌اندرکاران این مجموعه روبرو هستیم و این اقدام به هیچ عنوان در محدوده بافت ارزشمند و ثبتی محله خانقاه مورد قبول نیست.

مدیر پایگاه شهر تاریخی میبد اعلام کرد:امیدواریم این مسئله با جدیت کامل و به شکل مطلوب از سوی واحد حقوقی، مورد پیگردهای قضایی قرار بگیرد. همچنین در صورت نیاز، نقشه های معماری وضعیت گذشته مجموعه برای بازسازی به صورت عین به عین موجود است که پس از شفاف سازی در این خصوص می‌تواند مورد اقدام و عمل قرار گیرد.

وی افزود: بافت محله خانقاه از دو سوی شرق و غرب توسط دو مسیل تاریخی احاطه شده و از سمت جنوب به مسیر باستانی اصفهان و آبادی بیده می‌رسد. بقعه سید محمد، مسجد جامع، حسینیه، حمام و آب انبار در گذشته هسته اصلی این محله را شکل می‌داده است. همچنین ایرج افشار در کتاب یادگارهای یزد درباره نام این آبادی می‌نویسد: ظاهراً نام این مکان، بازمانده یکی از خانقاه‌هایی است) مزار شیخ محمد (که امیر"رکن‌الدین قاضی" یا "شیخ تقی الدین دادا "در میبد و طبعاً در محل مورد معرفی برپا داشته‌اند. سنگ مزار دیواره غربی زیر گنبد خانه، تاریخ ۷۹۳ ه . ق را نشان می‌دهد. بنابراین قدمت آن حدوداً بر اساس تاریخ سنگ قبری که متعلق به شیخ محمد می‌باشد به دوران آل مظفر می‌رسد. البته بافت انسانی آن را از قرن پنجم تا هشتم ه.ق درویشان و عرفا تشکیل می‌دادند، اما از قرن هشتم دگرگونی‌های کلی پیدا کرد.

این مقام مسئول بیان داشت: این محدوده زیر مجموعه بافت تاریخی، فرهنگی شهرستان میبد با شماره ۳۴۹۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و مطالعات انجام شده در پروژه پژوهش و مستندسازی آبادی نشان می‌دهد تمامی پلاک‌های موجود در سمت غربی بقعه شیخ محمد تا سال ۱۳۹۱سالم، فعال و دارای سلامت بوده‌اند.