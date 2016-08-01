دشمن در تلاش برای تضعیف اقتصاد مقاومتی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمد یزدی ظهر دوشنبه در همایش مدیریت و مصرف برق در استان زنجان، با اشاره به اینکه سال ۹۵ به اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل نامگذاری شده است، گفت: امسال باید با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهیم.

وی مصرف نکردن برق در ساعات اوج مصرف را از مردم و مسولان خواستار شد و اظهار کرد: امروزه مدیریت مصرف در آب و برق راهکاری برای سلامت و توسعه جامعه است.

یزدی استفاده بیش از حد از وسایل خنک کننده را یکی از معضلات گرمای سطح زمین دانست وافزود: حدود ۴.۵ درصد از مشترکین کشور ایران مشترکین عمومی و اداری هستند که سهم این مشترکین مصرف برق این مشترکین۹.۵ تا۱۰درصد است و مشترکین عمومی اداری کشور می توانند در بهینه سازی مصرف نقش مهمی را ایفا کنند.

وی بابیان اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهی تا پایان سال ۹۴ حدود ۷۴ هزار مگاوات بوده است، تصریح کرد: تابستان سال گذشته ۵۰هزار و۱۷۷ مگاوات مصرف برق در ایران بوده است وحداقل نیاز مصرف در زمستان سال گذشته حدود ۲۸هزار و ۵۰۰مگاوات بوده است.

معاون دفتر مدیریت و مصرف شرکت توانیر بهینه سازی در مصرف برق را مورد تاکید قرار داد و افزود: شبکه سراسری سالانه حدود چهار هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی دارد.

یزدی بااشاره به اینکه هر چقدر صرفه جویی کنیم نیاز به سرمایه گذاری کم خواهد شد، گفت: بااین کار به اقتصاد مقاومتی کمک به سزایی خواهیم کرد.