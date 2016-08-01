به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، علی جان صادق پور با اشاره به منابع تأمین آب شهر قم از جمله چاههای سطح شهر، چاههای علیآباد و سر شاخههای دز گفت: با توجه به توسعه قابل توجه شهر و افزایش جمعیت آن، میزان مصرف به طور قابل توجهی در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه در تابستان سال جاری به علت افزایش دما نسبت به سال گذشته، شاهد رشد قابل توجهی در میزان مصرف آب هستیم، اظهار داشت: میزان مصرف آب در قم در چهار ماه نخست امسال حدود ۳۸.۳ میلیون متر مکعب بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اینکه حداکثر تولید روزانه آب در سال ۹۴ روز ۲۳ تیرماه و به میزان ۴ هزار و ۲۷۰ لیتر در ثانیه رقم خورد، خاطرنشان کرد: بیشترین میزان مصرف سال جاری نیز در سی و یکم تیرماه با رکورد ۴ هزار و ۵۹۷.۵ لیتر در ثانیه بوده است که نسبت به رکورد سال گذشته رشد ۱۲.۸ درصدی را نشان میدهد.
وی ارتباط مستقیم افزایش دمای هوا و میزان مصرف آب را مورد توجه قرار داد و گفت: رکورد مصرف آب در سال جاری در ۳۱ تیرماه در حالی اتفاق افتاد که دمای هوا در این روز به ۴۵ درجه سانتیگراد رسید.
صادق پور با اشاره به تلاش شرکت آب و فاضلاب برای استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای تأمین آب شهر با توجه به افزایش دما و رشد چشمگیر مصرف ابراز داشت: در همین راستا افزایش درصد تأمین آب از چاههای موجود در نوار ساحلی رودخانه قمرود که دارای EC بالاتری نسبت به آب انتقالی از سر شاخههای دز در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این امر سبب شد در مناطقی از سطح شهر از جمله بخشی از منطقه ۱، منطقه ۷، منطقه ۳ و بخشهایی از مناطق ۲ و ۶ شهری، شاهد کاهش کیفیت و افزایش درصد شوری آب باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در عین حال با اشاره به اقدامات صورت گرفته یادآور شد: در تلاش هستیم با افزایش ظرفیت تصفیهخانه آب و افزایش سهم آب انتقالی از سر شاخههای دز، برداشت از آب چاههای با کیفیت پایینتر و شور را کاهش دهیم.
وی با اشاره به اجرای طرح تصفیهخانه جدید آب قم با ظرفیت اسمی ۶.۶ متر مکعب در ثانیه گفت: امیدواریم با تکمیل این تصفیهخانه بتوانیم تمام نیاز آب شرب کلانشهر قم و نیز شهرها و روستاهای مجاور خط انتقال موردنظر را تأمین کنیم.
صادق پور میزان تولید آب در شهر قم را مورد تأکید قرار داد و گفت: میزان تولید آب برای تعداد ۳۱۰ هزار اشتراک از جمله ۲۸۰ هزار مشترک آب خانگی نشاندهنده سرانه مصرف ۲۰۷ لیتر در شبانهروز به ازای هر نفر برای کلیه مصارف و ۱۶۵ لیتر در شبانهروز به ازای هر نفر برای مصارف خانگی است که برای منطقهای مانند قم که از نظر منابع آبی در مضیقه قرار دارد بسیار بالا است.
وی با بیان اینکه انتظار داریم مردم عزیز در مصرف این سرمایه گرانمایه و غیرقابل جایگزین، نهایت دقّت و سعی خود را به عمل آورند، افزود: در صورت همکاری بیشتر، ما میتوانیم میزان استحصال آب از چاههای در اختیار را کاهش داده و آب با کیفیت مطلوبتری در اختیار شهروندان قرار دهیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تأکید کرد: با توجه به افزایش مصرف و کمبود منابع تأمین آب ضرورت و اهمیت جداسازی آبیاری فضای سبز از شبکه آب شرب بیش از پیش احساس میشود.
وی در پایان با اشاره به اجرای حدود ۲۰۰ کیلومتر شبکه مجزا برای تأمین آب شیرین شهر قم گفت: خوشبختانه دستگاههای توزیع آب شیرین در نقاط مختلف شهر در حال ارائه خدمات به مردم شریف قم هستند و مشکلی از نظر تأمین آب شیرین نداریم.
