۷۰ درصد از تروریست های داعش اعضای سابق طالبان پاکستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلام کرد: ۷۰ درصد از تروریست های داعش در افغانستان از اعضای سابق گروه طالبان پاکستان و یا از قبیله «اورکزئی» در منطقه «خیبر ایجنسی» این کشور هستند که پس از عملیات ارتش پاکستان موسوم به «ضرب عضب» از آنجا گریخته اند و به عضویت داعش درآمده اند.

وی در ادامه افزود: تروریست های داعش در سوریه و عراق در تلاش هستند دیدگاه های تکفیری خود را به افغانستان بکشانند.

نیکلسون در ادامه تصریح کرد: علاوه بر گروه طالبان افغانستان، داعش، گروه طالبان پاکستان و اعضای جنبش اسلامی ازبکستان نیز در افغانستان حضور دارند و به عضویت گروه تروریستی داعش در می آیند.

جان نیکلسون در ادامه تاکید کرد: در ماه دسامبر سال گذشته تروریست های داعش بر ۱۰ شهر ولایت «ننگرهار» افغانستان تسلط داشتند اما پس از صدور حکم «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه سال گذشته میلادی مبنی بر شرکت نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با تروریست ها، اعضای داعش مجبور به ترک منطقه شده اند. وی گفت: نیروهای امنیتی آمریکا با نیروهای افغانستان همکاری دارند و در تلاش هستیم کنترل مناطق تحت تسلط داعش را دوباره به دست بگیریم.