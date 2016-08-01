ترفند دشمنان برای ایجاد اختلاف در نیروهای مسلح ناکارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد شاهین تقی خانی در پی انتشار هدفمند و تفرقه افکنانه دشمنان نظام از اظهارات یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در فضای مجازی در ارتباط با ارتش گفت: ترفند دشمنان در ایجاد اختلاف در نیروهای مسلح ناکارآمد بوده و با حکمت و درایت فرماندهان و مسئولان ارتش و سپاه هرگز خدشه ای به اتحاد مقدس آنان وارد نخواهد شد.

وی ضمن بی ثمر دانستن ترفند دشمنان از ایجاد اختلاف در بین نیروهای مسلح، دستاوردهای ارزشمند بدست آمده در سال های پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و توفیقات متعدد پس از آن در عرصه های مختلف بویژه دفاعی و امنیتی و قدرت بازدارندگی نظام را مرهون همدلی، اتحاد و هم افزایی آحاد فرماندهان، مسئولان و کارکنان خدوم نیروهای مسلح و تدابیر و رهبری های هوشمندانه حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و افزود: ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و بعنوان ید واحده تحت زعامت و فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای هستند و تدابیر و فرامین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب مبنی بر اتحاد و انسجام نیروهای مسلح همواره سرلوحه برنامه ها و فعالیت های ارتش قرار دارد.

سخنگوی ارتش در ادامه، بصیرت و ولایتمداری کارکنان ارتش در پیوستن به انقلاب و تثبیت آن و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران را از ویژگی های بارز ارتش دانست و افزود: حضور مومنانه، مخلصانه و موثر ارتش انقلابی و تقدیم بیش از ۴۸ هزار شهید والامقام، ده ها هزار جانباز، آزاده و مفقودالاثر در دوران دفاع مقدس و نیز انقلابی بودن و انقلابی ماندن این نهاد مقدس موجب شد ارتش از سوی حضرت امام (ره) اساس و رکن استقلال کشور و از سوی رهبر فرزانه انقلاب بعنوان ارتش حزب الله و کلمه طیبه مزین شود.

وی در ادامه با اشاره به انتشار اظهارات یکی از کارشناسان سیاسی کشور در ارتباط با ارتش در فضای مجازی تأکید کرد: اظهاراتی از این دست که همواره مورد سوء استفاده دشمنان انقلاب قرار می گیرد، نه تنها موجب آزردگی خاطر دلسوزان و علاقه مندان به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، بلکه انتشار هدفمند آن در راستای ایجاد تفرقه و تحقق اهداف دشمن در جنگ نرم علیه نظام اسلامی بکار گرفته می شود؛ بنابر این لازم است هر گونه اظهار نظر پیرامون نیروهای مسلح با شناخت کامل از رسالت، وظایف و حوزه های مأموریتی آنها توسط مسئولان و یا کارشناسان نیروهای مسلح منتشر شود.