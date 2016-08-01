  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

همایش معرفی رشته های دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

همایش معرفی رشته های دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

اداره استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ایجاد زمینه آشنایی دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری با رشته های دانشگاهی، ۲ همایش معرفی رشته ها برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش اول در دوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه برگزار می شود که در روز نخست، استادان و مشاوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر به معرفی رشته های مهندسی برق، انرژی و فیزیک، مهندسی پزشکی، ریاضی و علوم کامپیوتر، عمران و محیط زیست، معدن و متالورژی، کامپیوتر و فناوری اطلاعات خواهند پرداخت.

روز دوم این همایش نیز به معرفی رشته های مهندسی دریا، مکانیک، هوافضا، نفت، صنایع و سیستم های مدیریت، نساجی و علوم الیاف، شیمی و پتروشیمی، پلیمر و رنگ اختصاص دارد.

همچنین همایش یک روزه ای نیز ویژه دانش آموزان شهرستانی چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه برگزار می شود که در این همایش تمامی رشته های مهندسی معرفی خواهند شد.

بازدید از دانشکده ها، برپایی نمایشگاه دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فعالیت های دانشجویی از جمله برنامه های جنبی این همایش ها است.

علاقه مندان برای شرکت در این همایش ها باید به پایگاه اینترنتی http://www.hamayesh.aut.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3728930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها