همایش معرفی رشته های دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش اول در دوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه برگزار می شود که در روز نخست، استادان و مشاوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر به معرفی رشته های مهندسی برق، انرژی و فیزیک، مهندسی پزشکی، ریاضی و علوم کامپیوتر، عمران و محیط زیست، معدن و متالورژی، کامپیوتر و فناوری اطلاعات خواهند پرداخت.

روز دوم این همایش نیز به معرفی رشته های مهندسی دریا، مکانیک، هوافضا، نفت، صنایع و سیستم های مدیریت، نساجی و علوم الیاف، شیمی و پتروشیمی، پلیمر و رنگ اختصاص دارد.

همچنین همایش یک روزه ای نیز ویژه دانش آموزان شهرستانی چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه برگزار می شود که در این همایش تمامی رشته های مهندسی معرفی خواهند شد.

بازدید از دانشکده ها، برپایی نمایشگاه دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فعالیت های دانشجویی از جمله برنامه های جنبی این همایش ها است.

علاقه مندان برای شرکت در این همایش ها باید به پایگاه اینترنتی http://www.hamayesh.aut.ac.ir مراجعه کنند.