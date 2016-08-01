افزایش ظرفیت رشته ها درهدایت تحصیلی/استقبال از ورود سازمان بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش امروز در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره قلم در جمع خبرنگاران درباره هدایت تحصیلی و اعتراضات دانش آموزان گفت: همکاران ما در سراسر کشور با دریافت درخواست دانش آموزان و رسیدگی جدی به آنها تلاش میکنند تا در کنار توجه به نظر دانش آموزان در بحث توزیع متوازن رشتهها و شاخههای تحصیلی نیز موفق باشند.
وی افزود: آموزش و پرورش طبق برنامه پنجم توسعه موظف است شاخهها و رشتههای تحصیلی را به شکل متوازن توسعه دهد تا دانش آموزان در آینده وارد مشاغل مورد نیاز کشور شوند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آیین نامه هدایت تحصیلی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، گفت: در برخی موارد شاهد اصرار دانش آموزان برای ورود به رشتهای خاص هستیم که در چنین شرایطی در جاهایی که ممکن است ظرفیت را افزایش میدهیم و اگر ظرفیت وجود داشته باشد از دانش آموزان در رشتههای تحصیلی که اولویت نخست آنان نیست اما به آن تمایل دارند ثبت نام میکنیم.
فانی در پاسخ به این پرسش که چرا توسعه متوازن بر استعداد و رغبت دانش آموز ارجحیت دارد، عنوان کرد: هدایت تحصیلی براساس ۴ مولفه استعداد و علاقه دانش آموز، نیاز کشور و امکانات آموزش و پرورش انجام میشود. در دانشگاهها نیز شاهد هستیم برخی رشتهها داوطلبان بسیاری دارند. اما چون ظرفیت این رشتهها محدود است تمام داوطلبان نمیتوانند وارد آن شوند، در آموزش و پرورش نیز چنین شرایطی حاکم است.
وی ادامه داد: در یک منطقه میتوانیم ۲۰ کلاس علوم انسانی را برگزار کنیم و امکانات ما تا این حد را پاسخگو است در چنین شرایطی اگر ظرفیت تکمیل شود دانش آموزان باید به سایر رشتهها هدایت شوند.
فانی افزود: برای مهر ۹۵ تلاش میکنیم با درنظر گرفتن امکاناتی که میتوانیم تأمین کنیم، ظرفیتها را در رشتههایی که داوطلبان بیشتری دارند افزایش دهیم و در کنار توزیع متوازن رضایت خانوادهها را نیز داشته باشیم.
فانی درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: از این موضوع استقبال میکنیم چرا که اگر سازمان بازرسی استدلال آموزش و پرورش را بشنود، به کمک ما میآید و این موضوع موثر است.
وی با بیان اینکه هدایت تحصیلی در جهت نیاز کشور و آینده آموزش و پرورش اجرایی میشود، گفت: ممکن است در مقطع زمانی شاهد موج هیجانی در برخی از رشتهها باشیم که در آینده با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال در کنکور شاهد بودیم بیشترین داوطلب در رشته تجربی بود به طوری که داوطلبان رشته تجربی ۲ برابر رشته انسانی و ریاضی هستند و این عدم توازن مشکلاتی را ایجاد کرده است.
نظر شما