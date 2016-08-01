به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، با وجود اینکه باشگاه استقلال علاقمند نبود مسائل تیم امید این باشگاه به این شکل در رسانه‌های محترم مطرح شود تا این موضوع منجر به بروز حواشی مختلفی گردد، ذکر دو نکته برای اطلاع هواداران فهیم باشگاه استقلال در این رابطه ضروری است:

۱- پیرو گزارشات واصله که حکایت از وجود برخی مشکلات در تیم امید استقلال داشت و با عنایت به پایان زمان نقل و انتقالات، مقامات انضباطی باشگاه کادر فنی تیم مزبور را تا رسیدگی دقیق به گزارشات واصله معلق نمودند. تعلیق لزوماً به مفهوم اثبات تخلف نمی باشد و ادعاهای موجود توسط مسؤول انضباطی آکادمی باشگاه استقلال در دست بررسی است.

۲- سیاست رسانه ای باشگاه همواره بر حفظ آرامش استوار بوده و کلیه کادر فنی در تمامی رده ها از ارائه توضیحات غیرفنی به رسانه ها و اظهار نظر در مورد مسائل خارج از حوزه ی اختیارات منع شده‌اند، خصوصاً در مدتی که رسیدگی انضباطی در حال انجام است هیچیک از اعضای کادر معلق حق هیچ گونه اظهارنظری پیرامون موضوع را ندارند و موظف به پاسخگویی به مقامات انضباطی باشگاه و همکاری کامل در جهت کشف حقیقت هستند و در صورت تخلف، معاونت حقوقی و انضباطی باشگاه استقلال از تمام ظرفیت های قانونی موجود اعم از رکن قضائی باشگاه، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و عنداللزوم قوه قضاییه برای برخورد با متخلفین بهره خواهد برد.