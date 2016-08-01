  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

فیلم/ سفر به اعماق «حفره اژدها»

فیلم/ سفر به اعماق «حفره اژدها»

عمیق ترین گودال آبی جهان را در دریای جنوبی چین مشاهده کنید.

دریافت 9 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم می توانید عمیق ترین گودال آبی جهان را به عمق بیش از ۳۰۰ متر در دریای جنوبی چین مشاهده کنید.

 به گفته محققین چینی، قطر دهانه این گودال ۱۳۰ متر است و از عمق ۱۰۰ متری به بعد آن حیات وجود نخواهد داشت.

چینی ها اعلام کردند که با استفاده از یک ربات زیر دریایی توانستند ۲۰ گونه جدید آبزی را در اطراف این حفره شناسایی کنند.

بومیان محلی نام این گودال را «حفره اژدها» می نامند.

پیش از این تصور می شد گودال «دین» در جزایر باهاما با عمق ۲۰۲ متر به عنوان عمیق ترین گودال آبی جهان است.

این نوع گودال ها معمولا به دلیل رنگ آبی که در سطح اقیانوس از خود تولید می کنند به این نام معروف هستند.

کد مطلب 3728964
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها