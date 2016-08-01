تأمین ۹۲ درصد نیاز خونی مراکز درمانی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسان روشن‌روان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۴ هزار و ۱۵۶ نفر اهداکننده خون به مراکز خون‌گیری مراجعه کردند، اظهار کرد: از این تعداد ۲۰ هزار و ۶۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

روشن‌روان بابیان اینکه در چهار ماه نخست امسال، ۹۲ درصد نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآورده‌های آن در سال ۹۴ تأمین‌شده است، افزود: طی این مدت از هفت هزار و ۷۹۱ مراجعه‌کننده، ۶ هزار و ۵۰۴ نفر موفق شدند خون خود را اهدا کنند.

وی از رشد ۱۱.۵ درصدی شاخص اهدای خون در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در بین بانوان اهداکننده نیز شاهد رشد ۱۱.۷درصدی بودیم که جمعیت هزار و ۴۲۷ نفری از اهداکنندگان خون در سال ۹۴ مربوط به بانوان بود.

مدیرکل انتقال خون استان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ اهدای خون در بین بانوان، گفت: خراسان شمالی در سال گذشته جزو پنج استان برتر در این بخش بود و در بین اهداکنندگان، بانوانی باسابقه ۴۵ بار اهدای خون نیز وجود داشتند.

روشن‌روان، افزایش اهداکنندگان مستمر خون به سبب اینکه دارای ضریب سلامت بالایی در این زمینه هستند را یکی از اولویت‌های سازمان انتقال خون برشمرد و عنوان کرد: شاخص اهدای مستمر خون در سال گذشته، ۵۳ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه استان و کشور به لحاظ ضریب جذب اهداکنندگان خون در جایگاه مناسبی قرار دارد، اظهار داشت: از هر هزار نفر، ۲۷ نفر خون خود را اهدا می‌کنند که این رقم در بین کشورهای منطقه ۱۲ تا ۱۵ نفر است.

این مسئول بااینکه این رقم در حال حاضر جوابگوی نیازهای خونی مراکز درمانی است، گفت: طی سال گذشته به ۹۶ درصد نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآورده‌های آن پاسخ‌داده‌شده است.

مدیرکل انتقال خون استان عنوان کرد: ارسال خون به مراکز استان‌هایی ازجمله مشهد، تهران، زاهدان، گرگان و... که بخشی از بار بیماران استان بر عهده آن‌هاست، هم صورت می‌گیرد و اداره کل انتقال خون بخشی از نیاز خونی این مراکز را نیز در برخی مواقع تأمین کرده است.

روشن‌روان بابیان اینکه از هر واحد خونی که از اهداکننده دریافت می‌شود، سه فرآورده حاصل می‌شود، افزود: در سال ۹۴، ۱۸ هزار و ۷۴۸ عدد فرآورده شامل پلاسمای منجمد شده، گلبول قرمز فشرده و پلاکت به مراکز استان‌های هم‌جوار ارسال شد.

وی در خصوص مراکز خون‌گیری در خراسان شمالی گفت: تهیه و تأمین خون سالم و کافی برای مراکز درمانی از وظایف این اداره کل است اما این موضوع با گسترش مراکز خون‌گیری منافات دارد چراکه پراکندگی مراکز و جمع‌آوری خون از نقاط دوردست، بر کیفیت خون تأثیر خواهد گذاشت.

این مسئول با اشاره به اینکه در بخش تجهیزات فنی، با نیازهایی ازجمله سردخانه سیار، خودروی حمل پلاسما و... مواجه هستیم، خواستار کمک و مساعدت خیرین در این حوزه شد و گفت: خراسان شمالی از معدود استان‌هایی است که خیران در حوزه انتقال خون ورودی نداشته‌اند.

روشن‌روان از راه‌اندازی باشگاه گروه خونی o منفی در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به نقش حیاتی این گروه خونی و تأمین نیاز خونی دارندگان سایر گروه‌ها، این باشگاه باهدف شناسایی و گردهم آیی دارندگان گروه خونی o منفی ایجادشده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ نفر عضو این باشگاه هستند، تصریح کرد: طبق معیار و نیازسنجی‌ها، ۳.۵ درصد اهداکنندگان باید دارای گروه خونی o منفی باشند که با توجه به این موضوع افراد عضو باشگاه دارندگان این گروه خونی در استان باید حدود ۷۰۰ نفر شوند.

مدیرکل انتقال خون استان همچنین با اشاره به کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی که ۱۹ مهرماه سال جاری برگزار می‌شود، اظهار داشت: در راستای ادای دین به شهدایی که جان خود را برای سربلندی ایران اسلامی فدا کردند، برنامه‌ای در نظر گرفته‌شده است تا از عید سعید فطر تا عید غدیر، ۳ هزار نفر به مراکز خون‌گیری مراجعه و خون خود را اهدا کنند.