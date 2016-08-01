بهترین زمان خرید مسکن چه زمانی است؟

۲۴ نوشت: «کارشناسان معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن هنوز ۴.۶ درصد از نرخ تورم کمتر است و به همین دلیل اقدام به خرید مسکن هنوز دیر نشده است.

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پول که نگران جهش قیمت مسکن است از انتهای سال قبل به این طرف توصیه می‌کند خریداران مصرفی وارد بازار شوند. توصیه ای که البته چندان بی‌مورد نیست. البته این بانک اعلام می‌کند که قیمت مسکن به کف رسیده اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان مصرفی به قیمت مسکن نرسد و همچنین نرخ رشد قیمت مسکن به تورم نزدیک نشود نمی‌توان ادعا کرد که قیمت مسکن به کف واقعی رسیده است.

در این خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: خیلی زود است که بگوییم بازار مسکن رونق گرفته است و شاخص‌هایی همچون افزایش ۳۰ درصدی فروش اوراق مسکن نمی‌تواند ملاک خروج از رکود مسکن قرار گیرد. شاخص واقعی تعداد معاملات رسمی املاک ثبت شده است که هنوز افزایش چشمگیری در این مورد مشاهده نمی‌شود.

اما بهترین زمان ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن چه زمانی است؟ زمانی که قیمت مسکن به کف واقعی برسد، یعنی رشد آن به تورم نزدیک شود. آن زمان احتمالا خرید مسکن دلهره‌آور خواهد شد و در صورتی که منحنی رشد آن از تورم عمومی سبقت بگیرد خرید مسکن زیان‌آور می‌شود.

با این که هنوز برآورد دقیقی از رونق مسکن وجود ندارد، سعید آگشته، کارشناس مسکن گفت: اقتصاد ایران در همه بخش‌ها معمولا هفت تا هشت ماه قبل و پنج تا شش ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد رکود می‌شود. این اتفاق حتی زمان‌هایی که با اوج فروش و تحرک در کلیه بازارها از جمله بازار مسکن مواجهیم نیز رخ می‌دهد. به همین دلیل با توجه به رکود فعلی بخش مسکن پیش‌بینی می‌شود این بازار تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از رکود خارج نشود.

البته بدبین‌ها می‌گویند مسکن تا ۵ سال آینده از رکود خارج نمی‌شود اما رشد هر چند ناچیز قیمت مسکن نسبت به سال قبل، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

در حالی که تعداد معاملات شهر تهران در تیرماه رشد ۲۷ درصدی را نسبت تیرماه سال قبل تجربه کرد، در کل کشور با کاهش ۵۷ درصدی معاملات مواجه بودیم. در این خصوص سعید آگشته اظهار کرد: یکی از واقعیت‌های اقتصاد شهرستان‌ها این است که متاثر از اقتصاد تهران به عنوان پایتخت عمل می‌کند و در بخش مسکن نیز این موضوع دیده می‌شود. تهران پیش‌رو است و شهرهای متوسط و کوچک به تبع آن و به فاصله زمانی یک تا دو ساله حرکت می‌کنند اما امسال با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، تحرکات ناچیزی که در بازار مسکن تهران دیده می‌شود با مدت زمان بیشتری روی شهرستان‌ها تاثیر می‌گذارد.

به گفته وی احتمالا در شهر تهران از نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش نسبی معاملات خواهیم بود اما در صدور پروانه ساختمان این اتفاق رخ نخواهد داد زیرا در حال حاضر بازدهی سود بخش مسکن پرریسک و زمان‌بر است و به همین دلیل سرمایه‌ها وارد بازارهایی می‌شود که از ثبات بیشتری برخوردارند.»