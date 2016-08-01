۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

جشنواره نمایش های عروسکی در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

شهرکرد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهار محال و بختیاری از برگزاری جشنواره استانی نمایش های عروسکی در این استان خبر داد.

فرزاد رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفدهمین جشنواره استانی نمایش های عروسکی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: جشنواره استانی نمایش های عروسکی چهارمحال و بختیاری در شهریور ماه سالجاری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: ۲۰ گروه نمایشی در این جشنواره حضور پیدا می کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهار محال و بختیاری تولید آثار فاخر نمایشی، پرورش استعدادهای هنری اعضای کانون، غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، تولید متون شاخص در حوزه نمایشی را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

