پرونده مسکن مهر در اکثر شهرهای آذربایجان غربی مختومه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش نصر ظهر دوشنبه در نود و دومین جلسه شورای تامین مسکن استان با بیان اینکه در حال حاضر به جز سه شهر استان روند ساخت مساکن مهر به خوبی در حال اجراست و تا شهریور ماه امسال خاتمه می یابد افزود: روند ساخت مسکن مهر در شهرهای ارومیه، مهاباد و سردشت نیز تا اوایل سال آینده تکمیل می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات راه اندازی شبکه فاضلاب و تامین خدمات زیربنایی در پروژه های مسکن مهر آذربایجان غربی با اجرای طرحهای ضربتی رفع می شود گفت: مراحل ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی به خصوص راه اندازی شبکه فاضلاب در مساکن مهر با سرعت در حال اجراست.

وی از پیشرفت ۸۵ درصدی ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در قالب تعاونی در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داد و گفت: ساخت و ساز ۱۱ هزار و ۴۰ واحد مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، ۹۹ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تصریح کرد: دفترچه اقساط برای ۳۲ هزار واحد مسکن مهر صادر شده و ۱۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی بیان اینکه اواخر سال گذشته هفت هزار واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شد افزود: تا شهریور ماه امسال نیز با بهره برداری از پنج هزار واحد مسکونی مهر دیگر تا اواخر شهریور ماه پرونده مسکن مهر ۱۴ شهرستان استان مختومه می شود.

نصر از تشکیل شورای مسکن در استان خبر داد و ادامه داد: پرونده مسکن مهر سایر شهرهای باقی مانده نیز امیدواریم با تسریع روند اجرایی اوایل سال آینده در حوزه راه و شهرسازی بسته شود.

نود و دومین جلسه شورای تامین مسکن استان با حضور استاندار آذربایجان غربی، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی با محوریت بررسی مصوبات جلسات گذشته، بررسی و تصمیم گیری در خصوص موارد ارجاعی به دبیرخانه و ارائه گزارش پیرامون رونق بخش مسکن توسط مدیریت امور شعب بانک مسکن برگزار شد.