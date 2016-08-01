خبرنگار باید به ارزش کار خود واقف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در نخستین روز هفته خبرنگار در جمع خبرنگاران همدان با بیان اینکه اهالی رسانه باید آنچه وظایف یک خبرنگار است در حد رضایت خداوند اجرا کنند، اظهار داشت: دین اسلام به عنوان دینی کامل چیزی را فروگذار نکرده و همه موارد را تبیین کرده است.

وی با بیان اینکه اسلام از انسان درخواست می کند عهده دار هر مسئولیتی است در حد اعلا، کامل، بی عیب، بی نقص و استاندارد آن را انجام دهد، گفت: خداوند از کار معیوب و ناقص رضایت ندارد.

آیت الله طه محمدی با بیان اینکه صاحبان حرفه باید در راستای مسئولیت خود به خوبی عمل کنند، گفت: عرصه رسانه یکی از پرمخاطره ترین عرصه هاست و باید این گزارش ارائه شود که خبرنگارانی که جرائم را به تصویر می کشند تا چه اندازه خود نیز گرفتار می شوند.

آل سعود مایل به اطلاع رسانی عمق فجایع خود در یمن نیست

وی با بیان اینکه آل سعود مایل به اطلاع رسانی عمق فجایع خود در یمن نیست، عنوان کرد: خبرنگاران با انواع و اقسام خطرات روبه رو هستند و از آنجا که خبرنگاران با تمام شئونات اجتماعی و پیشرفت و یا افت آن درگیر هستند، این حرفه رسالتی خطیر است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه کسانی که در این عرصه اهلیت ندارند باید شغل خود را تغییر دهند، اظهار داشت: اگر یک خبر یا یک گزارش به موقع ارائه شود می تواند جان یک جامعه را نجات دهد.

وی حقوق های نجومی را نوعی آفت دانست و افزود: اگر این موضوع از سوی رسانه اطلاع رسانی نمی شد افرادی بیت المال را به یغما می بردند اما تعدادی از اهالی رسانه احساس مسئولیت کرده و این موضوع را اطلاع رسانی کردند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه خبرنگاران باید به ارزش کار خود واقف باشند، اظهار داشت: علاج واقعه را قبل از واقعه باید کرد.

خبرنگار باید عاشقانه کار کند و کار او تحمیلی نباشد

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه خبرنگار باید عاشقانه کار کند و کار او تحمیلی نباشد، گفت: خبرنگار باید بداند که کار او برای رضایت خداست و دفاع از حقوق مظلومین، روشنگری ها و برملاکردن فسادهای اقتصادی بسیار ارزشمند است.

آیت اله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه متأسفانه برخی رسانه ها جناحی می نویسند، اظهار داشت: جناح پرستی نوعی بت پرستی است و باید حق را دید و به این فکر کرد که خداوند رضایت داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه عمر و وقت مردم باید در نظر گرفته شود، عنوان کرد: خبرنگار باید مفید باشد چراکه می توان با خبرهای خبرنگاران دنیا و سعادت مردم را تأمین کرد.