دلیل عجیب زلاتان برای ترک هتل اقامت منچستریونایتد

خبرگزاری ایسنا نوشت: زلاتان ابراهیموویچ،‌ اسطوره فوتبال سوئد در فصل جابجایی تابستانی به منچستر یونایتد پیوست تا بعد از حضور در رقابت های لالیگا، سری A، لیگ هلند و لیگ فرانسه حضور در لیگ برتر انگلیس را هم تجربه کند.



این بازیکن بزرگ معمولا اظهارنظرهای جنجالی دارد و رفتارهایی از او در مستطیل سبز سر می زند که برای بسیاری عجیب و نامتعارف است.



به نظر می رسد که زلاتان در منچستریونایتد هم دست بردار رفتارهای جنجالی خود نیست. ستاره سوئدی منچستر یونایتد که با این تیم در شهر سوئد اردو زده است به خاطر دلیلی عجیب هتل محل اقامت این تیم را ترک کرد.



روزنامه سان انگلیس در این باره نوشت: زلاتان به خاطر دلیلی عجیب هتل محل اقامت این تیم را ترک کرد تا جایی که این بازیکن سوئدی وقتی پی برد هتل بدون استخر است وسایل خود را جمع کرد و به هتلی که در آن نزدیکی بود و بازیکنان منچستر سیتی آن را انتخاب کرده بودند رفت تا نشان دهد که همچنان باید منتظر رفتارهای خاصی از این بازیکن باشیم.



زلاتان برای گل زدن با پیراهن منچستریونایتد تنها به ۴ دقیقه زمان نیاز داشت تا جایی که موفق شد در دیدار برابر بشیکتاش به زیبایی دروازه حریف را باز کند و گل نخست بازی را به ثمر رساند.