به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آیت عباسیان امروز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، اظهار داشت: احکام دینی برای سازمان اوقاف در اولویت است و هیچکس نمی‌تواند در موقوفات دخل و تصرف نماید و هرآنچه که واقف نیت کرده برای ما مهم است.

وی ترویج فرهنگ و موقوفات را امری بسیار مهم در بحث اشتغالزایی دانست و گفت: باید به وقف بها و ارزش داد و اولویت ما اجرای نیات واقفین است و با استفاده از افراد صاحب نر و رعاین حد و حدود شرعی و ضوابط و مقررات وقف فعالیت خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام عباسیان تاکید کرد: با قدرت تمام کار خود را در استان کرمانشاه آغاز خواهم کرد و از سرمایه وقف برای خدمت به مردم محروم و مظلوم استان استفاده خواهیم کرد.

وی وقف را از پایه‌های پایه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی بدون وقف معنا ندارد و می‌توان با استفاده از وقف فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.

حجت‌الاسلام عباسیان بیکاری را از معضلات استان کرمانشاه دانست و گفت: باید فرهنگ وقف را در خدمت اشتغال قرار داد و می توان با فرهنگ وقف اشتغال ایجاد کرد و در اینخصوص باید با رعایت حد و و حدود شرعی از سرمایه وقف استفاده کرد.