۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه:

ایجاد اشتغال در کرمانشاه با بهره‌گیری از فرهنگ وقف امکان پذیر است

کرمانشاه- مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: ایجاداشتغال دراستان کرمانشاه بابهره‌گیری ازفرهنگ وقف امکان پذیر است ومی‌توان بارعایت حدود شرعی ازسرمایه وقف برای این مهم استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آیت عباسیان امروز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، اظهار داشت: احکام دینی برای سازمان اوقاف در اولویت است و هیچکس نمی‌تواند در موقوفات دخل و تصرف نماید و هرآنچه که واقف نیت کرده برای ما مهم است.

وی ترویج فرهنگ و موقوفات را امری بسیار مهم در بحث اشتغالزایی دانست و گفت: باید به وقف بها و ارزش داد و اولویت ما اجرای نیات واقفین است و با استفاده از افراد صاحب نر و رعاین حد و حدود شرعی و ضوابط و مقررات وقف فعالیت خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام عباسیان تاکید کرد: با قدرت تمام کار خود را در استان کرمانشاه آغاز خواهم کرد و از سرمایه وقف برای خدمت به مردم محروم و مظلوم استان استفاده خواهیم کرد.

وی وقف را از پایه‌های پایه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی بدون وقف معنا ندارد  و می‌توان با استفاده از وقف فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.

حجت‌الاسلام  عباسیان بیکاری را از معضلات استان کرمانشاه دانست و گفت: باید فرهنگ وقف را در خدمت اشتغال قرار داد  و می توان با فرهنگ وقف اشتغال ایجاد کرد و در اینخصوص باید با رعایت حد و و حدود شرعی از سرمایه وقف استفاده کرد.

