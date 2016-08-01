سازمان ها در ایجاد و حفظ امنیت سهیم اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول فراهانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد،اظهار کرد: امنیت اجتماعی یک تولید جمعی بوده ولازمه گسترش آن همکاری همه ادارات دولتی،غیر دولتی و مردم با پلیس است و همه ادارات دولتی و سازمان ها در ایجاد و حفظ امنیت سهیم هستند.

وی یادآور شد: بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها ، مهم تر از عنصر امنیت و تامین آرامش لازم در جامعه نیست و بدیهی است که هرگونه توسعه اجتماعی ،‌خلاقیت و فعالیت ارزشمند ، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود .

سرهنگ رسول فراهانی با اشاره به جایگاه امنیت افزود: وظیفه پلیس حفظ امنیت بوده وسایر نهادهای دولتی بایستی بر اساس وظایف تعیین شده نقش خود را در تولید امنیت ایفا کرده و زمینه و ساختارهای اولیه امنیت را ایجاد کنند.

فراهانی بر تعامل نزدیک نهادهای دولتی با پلیس برای پیشگیری از جرایم اشاره و ادامه داد: امنیتی که با مشارکت همدیگر شکل گیرد پایدارتر بوده و این مشارکت حلقه های زنجیره امنیت را مستحکم تر خواهد کرد و این همکاری باید به روز و متناسب با تغییرات سریع اجتماعی صورت گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاهش آسیبهای اجتماعی را مستلزم حضور انقلابی همه دستگاه ها در کنار پلیس دانست و افزود: برقراری امنیت و نظم پایدار ، تحکیم اقتدار و ثبات اجتماعی ، رشد فضایل انسانی و ارزش های والای اسلامی و ایجاد رضایتمندی عمومی و در نهایت ارتقاء احساس امنیت از مهم ترین اهداف پلیس است که در بستر همکاری و تعامل سازنده دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی محقق خواهد شد.